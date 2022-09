KSK Heist dient de ongeslagen leider Francs Borains eerste puntenverlies toe en wint: “Wij kunnen goed voetballen”

Geen stunt voor Nick Spaenhoven en Racing Mechelen in bekerduel bij Lier­se-Kempenzo­nen (5-1): “Niet gefloten penalty was kantelpunt”

Racing Mechelen is er niet in geslaagd te stunten op het veld van Lierse-Kempenzonen. De troepen van trainer Greg Vanderidt hielden voor rust gelijke tred en slaagden er na rust zelfs in om even paniek te zaaien door terug te slaan tot 2-1, maar enkele minuten later volgde een kantelpunt. De bal ging niet op de stip ging voor Racing na een haakfout op Carrez en aan de overkant wel voor vermeend handspel. Bij die 3-1 tussenstand was de partij gespeeld en daarna diepte de thuisploeg in het slot de score nog uit tot een overdreven 5-1.

24 september