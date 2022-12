KSK Heist, dat de jeugd meer dan één kans geeft, wil ook die laatste wedstrijd van het jaar, in Ninove, winnend afsluiten: “Met dezelfde mentaliteit als tegen Mandel moet het lukken”

KSK Heist valt maar niet van zijn wolk. Ondanks een (blijvende) zware blessurelast, blijven de overwinningen massaal binnenstromen. 20 op 24 liet Heist de voorbije acht wedstrijden optekenen, en dat kan zaterdagavond zomaar 23 op 27 worden. In Luik, in Eisden werd een punt gepakt. Maar wat daarbij vooral opvalt: KSK Heist doet het (noodgedwongen) met jeugdige voetballers, jonge twintigers die zich willen tonen.

KSK Heist viel de voorbije jaren met zijn jeugdwerking al wel eens vaker in de prijzen. Met reden, blijkbaar. Want stilaan plukt Heist er de vruchten van. Heist geeft zijn jeugdspelers een kans, zoveel is zeker. En de resultaten lijden er niet onder. Als bewijs nemen we er even de wedstrijd van het voorbije weekend bij. Tegen Mandel United won Heist met 4-1, en van de 11 spelers waarmee Heist de wedstrijd beëindigde waren er 7 die via de eigen beloften naar het eerste elftal zijn doorgestroomd. We sommen even op: Fré Van Aerschot (24, is al langer eerste doelman), Yousri Sabhaoui (23), Rayane Hannach (21) en de invallers van afgelopen zaterdag, Gian Verschoren (20), Faissal Et Attabi (20), Mohammed Bouzerda (20) en Mubilanzila-Quentin Nze Aboghe (20). Op de bank zaten Ilias Ben Ziane (22) en reservedoelman Jitse Vandermotten (19). Kobe Lemmens (20) heeft al een tijdje een basisplaats. Mathieu Troonbeeckx (24) en Redouan Benhamou (25) komen ook uit de jeugdopleiding, maar draaien al langer mee.

“Ja, knap, hé”, reageerde Yousri Sabhaoui toen we hem dit alles voorlegden. “Dit gaat bij niet veel ploegen het geval zijn. Het mooie aan dit alles is dat de resultaten goed zijn. De reden van dit succes is duidelijk: deze jongens willen zich tonen, willen hun kans grijpen. Zij liggen mee aan de basis van onze hoogconjunctuur. Ik kan er alleen maar bewondering voor opbrengen.”

Zaterdag sluiten jullie het jaar af met een uitwedstrijd in Ninove, niet meteen een hoogvlieger in de competitie. De kans dat er nog een driepunter wordt toegevoegd aan de al fraaie resultaten, is groot. “We gaan proberen ook deze wedstrijd te winnen. Aan een gebrekkige mentaliteit of onderschatting van de tegenstander zal het zeker niet liggen. Je zou ontgoocheld raken dat de winterstop eraan komt (lacht). Winnen, en dan zal de kerstkalkoen, of iets anders, lekker smaken.”

De sfeer zit duidelijk goed binnen de spelersgroep. “Amai nog niet. Zelfs een training met de G-ploeg, zoals afgelopen donderdag, wordt er met de glimlach bijgenomen. En vrijdag deden we ook mee aan Heist Loopt Warm, een benefietactie binnen het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Onze spelersgroep is een echt vriendengroepje. Leuk om daar deel van uit te maken.”

Marokko

Tot slot, Yousri. Je bent Belgo-Marokkaan, in België geboren, maar met roots in Marokko. Wellicht heb jij ook genoten van de prestaties van de Marokkaanse nationale ploeg. “Waanzin was het. Ik ben enorm trots, en nog steeds, ondanks het verlies tegen Frankrijk. Een unieke prestatie, en dat alles met spelers die in hun competitie niet eens topspelers zijn. Ik begrijp dat de Belgische voetballiefhebber er met iets minder appreciatie naar kijkt, maar tegen Portugal en Spanje heeft Marokko toch wel een knappe prestatie geleverd, niet?”