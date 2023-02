KSK Heist blijft steken op een gelijkspel bij VK Tienen, maar blijft wel al 13 speeldagen ongeslagen: “Onze prestatie kon beter”

“Ja, als je het mij vraagt, was dat een zuivere penalty”, was Yannis Augustynen duidelijk. “Bouzian gaat het duel aan met Kobe Lemmens en kwam te laat. De scheidsrechter zag er geen graten in. Commentaar geven op scheidsrechters doe ik niet graag, maar iedereen behalve de scheidsrechter was het erover eens dat de bal op de stip moest”.

Los daarvan: een punt op verplaatsing is altijd goed. “Ja, zeker. Met een 4 op 6 blijf je altijd bovenin meedraaien. Maar als je de top-4 ambieert - aangezien we zo hoog staan, is dat nu wel het streefdoel - moet je hoger mikken. Maar dan moet ook onze prestatie navenant zijn, en daar schortte het wat aan. Oké, we speelden op een kunstgrasveld, wat wij toch niet echt gewoon zijn en de tegenstander wel, ook al hadden we dan vooraf nog wel op een kunstgrasveld getraind. We moesten het ook doen zonder Matthieu Troonbeeckx, die geschorst was en wiens snelheid we op de tegenaanval toch wel gemist hebben. Dat zijn dan toch een aantal redenen op basis waarvan je kan stellen dat dit 2-2-gelijkspel nog wel door de beugel kan.”



Volgend weekend wacht een thuiswedstrijd tegen Thes Sport. “Ik hoor fluisteren dat Heist in het verleden nog niet zo vaak wist te winnen van deze ploeg. Het zwarte beest, zeg maar. In de flow waarin we ons nu bevinden, zullen we dat zwarte beest dan toch een keer moeten verjagen. Onklopbaar zijn ze niet, als zelfs Hoogstraten er kan van winnen.”