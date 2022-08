KSK Heist blijft op een gelijkspel steken tegen Dessel (2-2): “1 op 6 is te weinig, maar met de kwaliteiten die we hebben, gaan we zeker nog veel punten pakken”

Heeft KSK Heist zijn start gemist? Louter naar resultaat bekeken natuurlijk wel: 1 op 6 kan je moeilijk goed noemen. Maar de kwaliteit in het spel is er wel. Alleen moet je niet alleen die kwaliteit brengen, je moet ook de deur op slot kunnen houden. En daar knelt voorlopig nog het schoentje, zowel tegen Winkel als tegen Dessel. De start van Heist was uitstekend, met al na drie minuten het openingsdoelpunt van Augustynen, die na een hoekschop van Carrasco kon scoren (1-0). Maar even voor het halfuur ging het licht dan uit, figuurlijk dan. Eerst Geukens, vervolgens Vanhaen kregen een vrijgeleide en hadden de hoek maar uit te kiezen (1-1 en 1-2), de enige kansen in de hele wedstrijd voor de bezoekers. Heist stelde daar heel wat meer tegenover. Net voor de pauze kregen zowel Colman als Troonbeeckx een uitgelezen kans op een goal, maar doelman Geladé was meer dan bij de pinken. Heist moest tot de 57ste minuut wachten alvorens de ingevallen Sam Van Aerschot kon gelijk stellen, na een harde, maar uitstekende voorzet van Colman (2-2). Een derde Heistse goal hing vervolgens in de lucht. Augustynen buffelde de bal na een voorzet van Van Aerschot naast, en diezelfde Van Aerschot haalde ook nog een keer zwaar uit.