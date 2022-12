KSK Heist blijft nu al voor de zevende wedstrijd op rij ongeslagen en pakt een punt bij de leider: “We hebben ons naar een prima resultaat geknokt na die vroege achterstand”

Met 26 punten is Heist na die slechte competitiestart - want slecht was die, dat bewijst Heist nu zelf met die 17 op 21 - opgeklommen naar de achtste plaats in de rangschikking. De volgende twee wedstrijden kondigen zich makkelijker aan, tegen Mandel United en Ninove. Maar ai ai ai, telkens wanneer Heist het moet opnemen tegen staartploegen, loopt het fout. Tegen Rupel Boom (3-1) liep het maar net goed, met de winnende doelpunten in de 89ste en 90ste minuut.

Tegen Patro Eisden pakken jullie een oververdiend punt. Er zat zelfs meer in. Mogen we dat wonderbaarlijk noemen, 17 op 21 met een halve invallersploeg? “Dat mag je (lacht). Ja, en we zijn met 13, hé. Niet meer. Met al die gekwetsten en geschorsten hebben we niet meer dan 13 beschikbare spelers. En toch krijgt Jo Christiaens, voor wie ik niets dan lovende woorden over heb, een competitief elftal op de been. Verzwakt zijn we niet, wie er ook speelt. Jo gooit Hannach en Lemmens voor de leeuwen, maar we blijven resultaten halen. Jo heeft misschien weinig alternatieven, maar hij durft die jongens wel te zetten. Straf. Wat de wedstrijd van zaterdag betreft, er was die vroege achterstand na vier minuten. Maar nadien zijn we goed de duels aangegaan en hebben we ons terug in de wedstrijd geknokt. Mijn doelpunt op het uur was de verdiende beloning, en misschien verdienden we wel meer dan dat ene puntje bij de leider. We hebben ons naar een prima resultaat geknokt na die vroege achterstand.”