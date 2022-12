KSK Heist blijft maar doorrazen en wint na een laat doelpunt van Orye ook in Ninove: “We zijn de beste amateurclub in België en dat is terecht”

KSK Heist blijft doorrazen. Wie gedacht had dat de wedstrijd in Ninove Heist zou ontglippen, had het mis. Het was lang wachten op het enige, winnende doelpunt, maar Nicolas Orye beloonde zijn ploeg voor het geduld dat werd opgebracht. Heist pakt 23 op 27, wat in schril contrast staat met het eerste blok van negen wedstrijden (9 op 27). “Jammer dat de winterstop er nu aan komt, jammer ook dat zo goed als alle gekwetste spelers na de winterstop terugkeren.”

Geduld. Dat was blijkbaar een sterk wapen voor Heist in Ninove. “Ja, het was lang wachten op die goal”, beseft Maxime Nys. “Het ontbrak ons voorin een beetje aan rendement. Maar goed, we kennen intussen de accenten van onze coach. De tactische overpeinzingen van Jo Christiaens hebben we intussen onder de knie, de nul houden gebeurt meer wel dan niet (Heist deed dat in Ninove al voor de zesde keer, red.). Dan volstaat één doelpuntje om te winnen, winnen met 0-1 deden we nu al drie keer op verplaatsing. Het geloof dat dat ene doelpuntje nog valt, is zeker aanwezig. Stress is ons vreemd.”

Na negen wedstrijden hadden jullie negen punten, negen wedstrijden verder hebben jullie 32 punten. Wat een geweldig parcours. “Je zou het haast jammer gaan vinden dat de winterstop eraan komt, zoals het ook jammer is dat alle gekwetste spelers terugkeren. Na de winterstop zal Jo Christiaens keuzes moeten maken, en dat zullen verschroeiende keuzes zijn. De jongeren hebben het uitstekend gedaan, en doen het nog steeds uitstekend. Er zal meer concurrentie zijn, maar dat kan alleen maar positief werken. Het is duidelijk dat we ons hebben moeten aanpassen aan de principes van onze coach. Maar intussen pakt de mayonaise wonderwel en hebben we alle instructies goed opgepikt. Die instructies verschilden toch wel enigszins van die van Stephane Demets. In die periode van hoogconjunctuur slikken we ook amper 4 doelpunten.”

In de rangschikking moet Heist het (voorlopig) afleggen tegen Patro Eisden, Luik, La Louvière en Olympic Charleroi. “Ja, we zijn dus de beste amateurclub van België, en dat is terecht. De clubs die je opnoemt zijn allemaal profclubs. Gent reken ik daar ook bij, maar die staan inmiddels achter ons, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld. Het voelt lekker aan te weten dat we daar zo kort bij aanleunen. Anderzijds moet je ook realistisch zijn: gaan we deze periode van hoogconjunctuur kunnen aanhouden? Feit is wel dat, dankzij onze goede resultaten, iedereen met ons mee leeft, ook het bedrijfsleven.”

VK Ninove - KSK Heist 0-1

VK Ninove: Van Attenhove, De Wannemaeker, Fabio Polizzi (90' De Loecker), De Bauw, Hertveldt, De Ryck, Romero, Luca Polizzi, Boulez (82' Nzembele), Tshimanga, Bael.

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Wijns, Nys, Sabhaoui, Carrasco (84' El Attabi), Benhamou, Hannach (67' Sam Van Aerschot), Orye, Lemmens, Troonbeeckx, Vande Cauter.

Doelpunt: 79' Orye.