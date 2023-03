KSK Heist blijft de profclubs in 1ste nationale opjagen na 2-0-zege tegen FC Knokke: “Het is een plezier om hier te voetballen”

KSK Heist zat heel even in een dipje, getuige de nederlagen tegen Francs Borains en Gent. Maar in de inhaalwedstrijd tegen Dessel (1-3) en de thuiswedstrijd tegen Knokke heeft Heist zichzelf weer helemaal op de kaart gezet. 6 op 6, en een nieuwe reeks is gestart. Toch even dit melden: aan 16 wedstrijden zonder verlies gaan jullie niet meer raken, jongens.

Uitblinkers genoeg bij KSK Heist in de met 2-0 gewonnen wedstrijd onder de subtoppers in 1ste nationale. Orye prikte beide doelpunten tegen de touwen, de verdediging bleef makkelijk baas over de bezoekende aanvallers en Fré Van Aerschot hield met een puike parade de nul op het bord na een kopbal - gemaakte goal! - van Van den Bossche. Heist haalde het einde van de eerste helft, waarin het eerder moeizaam acteerde. Die redding van Van Aerschot was dan ook hoogstnoodzakelijk om het geloof in een overwinning overeind te houden.

Die overwinning kwam er uiteindelijk ook, niet in het minst omdat enkele spelers op het middenveld in de tweede helft een tandje bij staken. Onder hen: Milan Carrasco. Zijn voorzet-vrije trap vloog hoog over alles en iedereen, tot in niemandsland. Maar op de grasmat deed Vanraefelghem iets wat je niet hoort te doen: Orye onderuit trekken. “Natuurlijk was dit penalty”, fulmineerde Knokkecoach Yves Van Borm. “Daar bestaat toch geen twijfel over”. Diezelfde Carrasco zou zeven minuten later, in een actie die hij opzette met Sam Van Aerschot, de achterlijn halen nadat hij nog een Knokkepion tot windvlaagje had gedegradeerd. Carrasco vond Orye volledig vrij voor doel, en dan weet je het wel: 2-0. Knokke kreeg nadien niks meer klaar, en Heist had gewonnen spel.

Top-3

“Ondanks het gegeven dat de club de licentie voor 1B niet heeft aangevraagd, laten we ons hoofd niet hangen”, was Milan Carrasco duidelijk. “We spelen een heel leuk seizoen. We doen dat met goed voetbal, iedereen haalt het beste van zichzelf naar boven, de invallers komen met veel zin van de bank. Kortom, verslappen staat niet in ons woordenboek, we hopen de top-3 te halen. Waarom niet? Voor mezelf loopt het ook al heel erg goed. Ik krijg veel vertrouwen van de coach, en ik probeer iets terug te geven. Mijn eerste helft was niet goed, net als die van de hele ploeg, mijn tweede helft was zoveel beter.”

Nog een uitblinker: Maxim Nys. Op geen foutje te betrappen. Of toch wel: eentje, meteen goed voor geel. “Ja klopt. En door die gele kaart mis ik de wedstrijd in La Louvière, wat sowieso al geen makkelijke opdracht wordt. Maar goed, nadien volgen Hoogstraten en Antwerp, dat zijn toch meer mijn wedstrijden. Met deze 6 op 6 zijn we aan een nieuwe reeks begonnen. Het is een plezier om hier te voetballen, de meeste spelers kiezen er dan ook voor om bij te tekenen. We hebben een complete kern, de balans zit goed, de jongeren maken progressie en de ervaren spelers doen de rest.”

KSK Heist - Knokke FC 2-0

KSK Heist: F. Van Aerschot, Nys, Absisan, Sabhaoui, Carrasco (90’ Jannes), Benhamou (81’ Hannach), Orye, Peers, Troonbeeckx (68’ Colman), Vande Cauter, S. Van Aerschot.

Knokke FC: Depaepe, Vanraefelghem, Ghesquiere, Nils, Lemoine, Mariën (57’ Jalloh), Van den Bossche, Buysse (83’ Broché), Vervaque, Bailly, Sula (83’ Aelterman).

Doelpunten: 50’ Orye (1-0, pen.), 57’ Orye (2-0).

Geel: Nys, Vanraefelghem, Nils, Vervaque, Sula, Van Borm (T1 Knokke).