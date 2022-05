KSK Heist bijt van zich af tegen Knokke en maakt er nog een intense wedstrijd van na achterstand: “Blij dat we onze coach nog een mooi afscheidsgeschenk hebben gegeven”

In de prijzen vallen kon KSK Heist al een tijd niet meer. De ploeg van de afscheidnemende coach Stéphane Demets beet in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Knokke echter flink van zich af. Beide ploegen hielden het op een billijk 1-1-gelijkspel. Vooral na de gelijkmaker van Absisan ontpopte de wedstrijd zich tot een intens en aangenaam kijkstuk. Graag meer van dat in de eindronde, maar dan mét Knokke, en zonder Heist.

Niet verliezen was voor KSK Heist dé drijfveer om er nog iets van te maken in de apotheose van het seizoen. De zware nederlagen van Heist tegen Thes (0-4) en Visé (3-0) lagen nog op de maag én fris in het geheugen, en moesten worden uitgevaagd. Dat is ook gebeurd. Knokke kwam via Savaete wel op voorsprong, maar met een lage knal, en na hoekschop, knalde Absisan de 1-1 op het bord.

“Mooie goal waarbij we veel gebruik hebben gemaakt van de ruimte in die tweede zone”, aldus Jawad Absisan. “Alleen heeft ook deze wedstrijd weer uitgewezen dat we niet zuiver genoeg zijn op de beslissende momenten, en dat we dan dergelijke fase nodig hebben om tot scoren te komen. Maar ik ben uiteraard wel blij dat we onze coach een mooi afscheidsgeschenk hebben aangeboden en het seizoen op een positieve noot hebben kunnen afsluiten.”

Het seizoen zit erop. “Ja, en het volgende zal wellicht al vroeg beginnen. Het WK komt eraan in het najaar, en er zouden ook clubs uit 1B aan onze reeks worden toegevoegd. Er komt dus wat verandering aan. Dat houdt het spannend, maar tegelijk ook onzeker. Er zijn toch wel enkele vraagtekens over hoe de competitie er volgend seizoen gaat uitzien.”

Een woordje van afscheid kwam er na de wedstrijd ook van Stéphane Demets en Thomas Englebert, die de club na vijf seizoenen verlaat. “Ja, ik heb voor mezelf de beslissing genomen om dichterbij huis te gaan voetballen. Ik heb hier vijf mooie seizoenen en vele mooie momenten beleefd, maar de afstand Luik-Heist begon toch wel wat te wegen. Het is uiteindelijk Visé geworden. We zien elkaar dus zeker nog terug”, knipoogt de verdediger, die in zijn periode bij Heist zelden of nooit ontgoochelde, zelden of nooit geblesseerd of zelfs geschorst is geweest. Heist gaat Englebert missen, zoveel is zeker.

Stéphane Demets gaf na de wedstrijd aan trots te zijn op wat er samen met de spelersgroep is neergezet tijdens de twee seizoenen dat hij bij Heist aan het werk is geweest. “Ik kijk met veel blijdschap terug op mijn periode hier. Ik kreeg de vrijheid om te bouwen. De band met de spelersgroep is intens. We hebben dan wel een té wisselvallig seizoen achter de rug, maar ik ben er wel van overtuigd dat deze groep met een tikkeltje meeval ook bij die eerste vier had kunnen eindigen. Wat mijn toekomst brengt, is nog onzeker. Waar ik aan de slag ga, is nog niet duidelijk. Er zijn enkele contacten, maar niets is concreet. Ook een sabbatjaar hou ik open als optie.”



Wie volgend seizoen trainer wordt bij Heist, is eveneens nog niet bekend. De naam van Geert Emmerechts doet wel de ronde in de wandelgangen.

KSK Heist - Royal Knokke FC 1-1

KSK Heist: Van Aerschot, Wijns, Nys, Absisan, Benhamou (68’ Rosy), Mmaee (83’ Quadflieg), Orye, Englebert, Lemti, Meddour (64’ Van Keilegom), Vande Cauter.

Knokke: Dhoest, Vanraefelghem, Pierre, Van Walle, Savaete (50’ Samyn), Lambo, Van den Bossche (87’ Bailly), Buysse, Vervaque, Cassaert, Atteri.

Doelpunten: 27’ Savaete (0-1), 64’ Absisan (1-1).

Geel: Absisan, Rosy, Nicaise (T3 KSK Heist), Pierre, Van Walle.

Rood: 87’ Meddour (2 x geel, protest van op de bank). (JBS)