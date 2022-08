KSK Heist bereikt de vierde ronde van de Croky Cup na 3-0-winst tegen Achel VV. Met dank aan Jef Colman, die drie keer scoorde: “De bal wilde er eerst niet in, maar gelukkig bleef ik de steun voelen van ploeg en coach”

KSK Heist zit in de vierde ronde van de Croky Cup. In zijn bekerwedstrijd van de derde ronde tegen de Limburgse eersteprovincialer Achel VV trok Heist aan het langste eind, dankzij drie doelpunten van aanwinst Jef Colman. Heist had het lange tijd niet onder de markt tegen de Limburgers, maar haalde uiteindelijk wel verdiend de volgende ronde.

In die volgende ronde wacht Heist komend weekend een leuke affiche op het veld van Lille, dat op het veld van Erpe-Mere met enige moeite, want na strafschoppen (5-6), de kwalificatie bereikte. Bij Heist was uiteraard Jef Colman, vorig seizoen nog goed voor 26 doelpunten in het shirt van Zwarte Leeuw, de gevierde man. Colman scoorde drie keer, maar had dat net zo goed ook zeven keer kunnen doen.

“Ja, klopt. Aanvankelijk wilde de bal er maar niet in. Ik miste twee opgelegde kansen, terwijl de bezoekers toch ook niet onbesproken bleven, onder meer met die bal tegen de paal van Moerenhout. Achel voetbalde goed mee en ging ook vrank en vrij zijn kans. Ja, dit zijn vaak de moeilijkste wedstrijden, hé. Gelukkig bleef ik de steun voelen van mijn ploegmakkers en coach, die mij verzekerden dat de volgende bal er wel zou in gaan. En zo gebeurde ook. Bij dat eerste doelpunt was er een misverstand in de defensie bij Achel waardoor ik oog in oog kwam met de doelman en de bal er kon inlopen. Als ik zo kan scoren, doe ik dat altijd op die manier, in plaats van de bal er in te rammen en dan misschien het leer verkeerd te raken. Dat mocht me dit keer niet overkomen, nadat ik al twee kansen had verkwanseld (lacht)”.

Drie doelpunten, en dat drie dagen voor de competitiestart, uit bij Sint-Eloois-Winkel. “Dat is natuurlijk goed voor het vertrouwen, hé. Wat ook goed is, is dat we veel kansen wisten af te dwingen. Ik had er net zo goed ook zeven kunnen maken. Wellicht zullen we tegen een sterker elftal zoals Winkel Sport minder kansen bij mekaar voetballen en zal het zaak zijn die enkele kans binnen te trappen. Zelf ken ik de reeks niet, aangezien ik steeds op een lager niveau heb gevoetbald. Er staat dus veel nieuws op mij af te komen, en we zullen moeten afwachten of ik dit niveau aankan. Maar ik voel me wel goed en voel ook het vertrouwen van de coach, die ik overigens een zéér goede coach vind (lacht).”

Bij een 2-0-voorsprong stopte doelman Vandermotten in de 53ste minuut een penalty van Moerenhout. Een belangrijk moment, want zo bleef de dubbele marge overeind. Zo kregen de bezoekers niet wat ze verdienden, een doelpunt. Diezelfde Moerenhout zag in de beginfase een bal via Vandermotten tegen de paal in corner verdwijnen. Diedhiou en Colman (2x) lieten aanvankelijk de 1-0 liggen. Het duurde tot even voor het halfuur, toen Colman een mistasten in de bezoekende defensie optimaal kon uitbuiten (1-0). Net voor de rust lukte Colman zijn tweede van de avond, om dan in de 88ste minuut met een hakje zijn hattrick vol te maken.

KSK Heist - Achel VV 3-0

KSK Heist: Vandermotten, Wijns (59' Lemti), Nys (59' Lemmens), Sabhaoui (46' Absisan), Carrasco, Colman, Diedhiou (72' Orye), Peers, Troonbeeckx (59' Ulenaers), Vande Cauter, Augustynen.

Achel VV: Wouters, Janssens (37' Vanhelden), Gevers, Jasper Vandebroek, Pinxten (85' Daniëls), Niels Vandebroek (85' Soers), Moerenhout, Peeters (85' Van Otterdijk), Dors, Paulino Rosario (67' Maes), Vos.

Doelpunten: 27', 45' en 88' Colman (1-0, 2-0 en 3-0).

Geel: Pinxten, Moerenhout, Vos.