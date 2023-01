KSK Heist, 12 wedstrijden ongeslagen na 1-1 tegen de profs van Luik: “Voor de jarige Yannis Augustynen wilden we niet verliezen”

Van 16 oktober is het intussen geleden dat Heist verloor, op het veld van Knokke. 4-0 stond het toen bij de rust, 4-1 aan het eind van die wedstrijd. Sindsdien weet Heist niet meer wat verliezen is, 12 wedstrijden op een rij. Tegen Luik kwam Heist zeer ongelukkig op achterstand, maar Heist vocht terug en hield de ongeslagen reeks in stand. De wedstrijd eindigde op een billijk gelijkspel (1-1).

Jeremy Perbet, bekend als doelpuntenmachine uit zijn periode bij eersteklasser Charleroi, loopt nog steeds in de spits bij Luik. Maar die Jeremy Perbet was behoorlijk onzichtbaar op het veld van Heist. De verdienste van Yannis Augustynen, de jarige Yannis Augustynen.

“Omdat Yannis jarig was, wilden we nog wel een tandje bijsteken”, gaf Nicolas Orye na de wedstrijd mee. “Bij de rust, en bij die jammerlijke 0-1-achterstand, hebben we elkaar nog opgepept en gezegd dat er niks verloren was. Met goed voetbal zijn we er uiteindelijk in geslaagd ons opnieuw in de wedstrijd te knokken. Dat Perbet onzichtbaar was, is in de eerste plaats de verdienste van onze verdediging. Kobe (Vande Cauter, red.), Yannis en Brent (Peers, red.) hebben hun lengte mee, en dat helpt natuurlijk om de vele voorzetten waarmee men bij Luik graag uitpakt, onschadelijk te maken.”

In Luik speelden jullie al 0-0, nu alweer een gelijkspel, en dat alles binnen die fraaie reeks van 12 wedstrijden zonder nederlaag. Luik was duidelijk naar Heist afgezakt om die verloren punten hier terug te nemen. “Ja, maar daar waren we gelukkig goed op ingesteld. Ze hebben het ons moeilijk gemaakt door met een verschroeiend tempo uit te pakken. En dan hebben ze toch wel het immense geluk gehad bij die eerste goal. Zelf kop ik de bal weg, maar belandt die in de voeten van een Luikenaar, die met een schot uitpakt dat zou zijn naast gegaan, maar Mputu zette er pardoes zijn voet tegen en het stond 0-1. Dat was even een domper. Maar in die tweede helft hebben we dan de overhand gehaald en hebben we zelf het tempo bepaald. Op een corner kon ik dan de 1-1 maken.”



En zo blijft die fraaie reeks in stand. 12 wedstrijden op rij ongeslagen, 28 op 36. Dat is zelden gezien in Heist. “Ja, de sfeer zit goed, we blijven vechten voor elkaar. Op naar Tienen, vrijdagavond, zou ik zeggen.”

KSK Heist - FC Luik 1-1

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Wijns (65' Jannes), Sabhaoui, Carrasco (79' Absisan), Benhamou (79' Colman), Orye, Lemmens (79' Hannach), Peers, Troonbeeckx (52' Sam Van Aerschot), Vande Cauter, Augustynen.

FC Luik: Debaty, Bustin, Reuten (81' Cavelier), Mputu (63' Bruggeman), Mouhli (75' Loemba), Mouchamps (81' Prudhomme), Merlen, Nyssen, Lambot, Perbet, D’Ostillio.

Doelpunten: 45'+1' Mputu (0-1), 67' Orye (1-1).

Geel: Troonbeeckx, Sam Van Aerschot, D’Ostillio.