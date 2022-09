KSK Beveren ontvangt Svelta Melsele op de Freethiel: “We gaan zeker niet achteruit kruipen en afwachten”

Nog een pigment is het feit dat jullie op de Freethiel moeten spelen. Wat doe dat met jou en de spelersgroep?

“Dat zou voor iedereen een extra stimulans moeten zijn om àlles te geven. In principe zou ik geen enkele speler extra moeten motiverenDit is uniek. Voor mij is dat niet meer zó speciaal - ik heb in mijn actieve carrière in meerdere stadion van eersteklassers gevoetbald. Maar het blijft mooi, hé. Zelf hebben we ook een mooi accommodatie, maar in zulke stadions zal de sfeer, in combinatie met de voorgeschiedenis van onze club, een enorme meerwaarde zijn.”

Puur sportief kan het ook interessant worden. Jullie begonnen met twee op zes, Svelta met één op zes. Kan je daarmee leven?

“Ik vind dat niet zo slecht - we hebben nog niet verloren, hé . We zijn vrij tevreden en zetten mooie stappen. Dat neemt niet weg dat we vorig weekend moesten winnen tegen Grembergen. We waren de betere ploeg en creëerden de beste kansen, maar lieten het liggen. Op dat vlak is het zuur: je beseft dat je eigenlijk vier op zes had moeten pakken. Nu zitten zowel wij als Svelta in een context waarin we eigenlijk moeten winnen om iets geruster te staan in rangschikking.”