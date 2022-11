KSC Dikkelvenne-voorzitter Geert Gevaert: “Ons vertrouwen in trainer Lieven Gevaert blijft heel groot”

voetbal tweede nationale AWapenstilstand of niet, vrijdagnamiddag kruisen KSC Dikkelvenne en KSV Oudenaarde op de Hofkouter de degens. Voor beide ploegen staat een en ander op het spel. Bij winst neemt KSCD wat afstand van de gevarenzone. Als KSVO de drie punten pakt komt de linkerkolom weer in zicht.

Dikkelvenne en Oudenaarde mogen de elfde speeldag in tweede nationale A inluiden. “Het leek ons een goed idee om dit derby te vervroegen van zaterdagavond naar vrijdagnamiddag”, aldus Dikkelvenne-voorzitter Geert Gevaert. “Blijkbaar zijn wij in de reeks de enige club die eraan dacht van die betaalde feestdag gebruik te maken. Door op vrijdagnamiddag te spelen hebben trainers en spelers nadien een weekeind vrij, een pluspunt. Alleen weet ik niet of de neutrale voetballiefhebber uit de regio weet dat wij op 11 november ‘s namiddags een interessant streekduel afwerken. Voor onze footlunch is de interesse groot want we verwachten 180 mensen.”

Schoonheidsfoutjes

Op sportief vlak hebben beide clubs wat problemen. Oudenaarde is al een maand op zoek naar een driepunter. De voorbije vier speeldagen pakten de geelhemden slechts één puntje, uit bij Aalst. Dikkelvenne sprokkelde in zeven wedstrijden slechts drie punten (0-2-winst bij Torhout) en vond tegen Zelzate, Lokeren-Temse, Aalst en Wetteren geen enkele keer de weg naar doel.

“Ons vertrouwen in trainer Lieven Gevaert blijft heel groot, niemand binnen de club die eraan denkt op dat vlak iets te doen”, benadrukt Gevaert. “Centraal achterin doen we het met een heel jong duo. Zij laten zich soms wel eens op een schoonheidsfoutje betrappen. Gebeurt dat is er niemand om te corrigeren, met alle gevolgen vandien. Thuis verliezen van Aalst, dat calculeer je in. Thuis tegen Wetteren de boot ingaan niet.”

Vertrouwenscrisis

De drie op 21 staat schril in contrast met de zeven op negen bij de start van de competitie. “Dat is inderdaad een beetje vreemd”, geeft voorzitter Gevaert toe. “Het heeft met vertrouwen te maken. Misschien ontbreekt in onze kern een smeerlapje. Tegen Oudenaarde zijn de drie punten erg welkom. In het vierluik Torhout-Wetteren-Oudenaarde-Merelbeke mikken we op zes punten. Dankzij de zege in Torhout hoort dat nog altijd tot de mogelijkheden.”

Lees ook: meer voetbal in 2NA