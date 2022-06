KSC Dikkelvenne stelt tegen KAA Gent fel vernieuwde spelersgroep voor: “Niet elk jaar elf nieuwe gezichten”

Elf nieuwe gezichten. Trainer Lieven Gevaert trekt met een fel gewijzigde spelersgroep naar het volgende seizoen. We lijsten de namen eventjes op: de doelmannen Wouter Van der Eedt (Lochristi) en Tibo Gabriel (Lokeren-Temse), Tjorven Melens (Lochristi), Dennis Van Vaerenbergh (Lokeren-Temse), Cédric Deceuninck (Latem), Staf Hoebeke (Lochristi), Sascha Beshliaha (Winkel), Mohamed Siali (Hoek), Per Gordts (Dender), Lilian Bochet (Menen) en Sorba Sylla (Ronse). “Maar van de mannen waarmee we de laatste matchen van de vorige competitie afwerkten, blijven er ook negen”, benadrukt trainer Gevaert. “Extra concurrentie was noodzakelijk.”

Moeilijke spelersgroep

Gevaert nam half oktober 2021 bij Dikkelvenne het trainersroer over van Sandy Casieris. De geel-blauwen kenden een matige start, maar dat werd vrij snel rechtgetrokken. Zodat het behoud in tweede nationale werd veiliggesteld. Dat Gevaert aanstuurde op een aantal wijzigingen in de kern was duidelijk. Hij liet tussen de lijnen wel eens verstaan dat hij een moeilijke groep overnam.

“Er zaten een paar jongens in die niet meer de noodzakelijke drive hadden”, blikt Gevaert terug. “Bij het aantrekken van nieuwe jongens hebben we het mentale aspect proberen inschatten. We gingen op zoek naar mannen die met een eventuele niet-selectie kunnen omgaan. Want het mag niet de bedoeling zijn dat we elk jaar tien of elf nieuwe spelers aantrekken. Dat mag geen drie, vier jaar op rij gebeuren. Anders ben je als club niet goed bezig. Ook al is er tegenwoordig veel meer verloop van spelers dan voorheen.”

Zonder Marco Verheuge

Drie nieuwkomers zullen er in de vriendschappelijke partij tegen de Buffalo’s niet bij zijn. Lilian Bochet geniet van vakantie, Per Gordts werkt examens af en Tjorven Melens liep bij Lochristi een ernstig spierletsel op. Hij zal pas vanaf 20 juli met de groep trainen. Aanvoerder Marco Verheuge ontbreekt ook. Hij liep op het einde van de competitie een knieletsel op en kreeg wat rust voorgeschreven. Preben De Man is op vakantie.

Kaarten voor het duel Dikkelvenne-Gent kosten 12 (staan), 20 (zitplaats) en 8 euro (kinderen tot 14 jaar) en zijn te verkrijgen aan de ingang.

