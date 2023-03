KSC Dikkelvenne klopt ook leider Lokeren-Temse: “In deze flow kunnen we het elke ploeg lastig maken”

Coach Jan Schoefs (Belisia) na de 1-2-nederlaag tegen rode lantaarn U23 Beerschot: “Pijnlijk toch dit verlies”

Twee gratis vaten bij winst was de thuisaanhang beloofd, maar zover is het zaterdagavond niet gekomen. Tegen de jonkies van Beerschot slaagde Belisia er niet in om het verschil te maken. Te veel afval bij die finale pas en bezoekers die er vol voor gingen tot de slotseconde. Coach Jan Schoefs zuchtte na afloop en kon zijn ongeloof moeilijk verbergen. “Pijnlijk toch deze nederlaag, maar we moeten ook eerlijk durven zijn. Bij de rust hadden we al 0-1 of 0-2 kunnen achterstaan”, aldus de coach in het thuiskamp.