KSC Dikkelvenne is na 3-1 tegen vice-leider Jong Cercle acht matchen ongeslagen, maar ziet Deceuninck uitvallen

KSC Dikkelvenne is bezig aan een quasi foutloos parcours: 22 op 24! Zaterdag werd vice-leider Jong Cercle over de knie gelegd (3-1). Dankzij een gaaf collectief plus twee goals én assist van topscorer Dennis Van Vaerenbergh.

Beter kon het duel op de Hofkouter niet beginnen. Van Vaerenbergh ging na vijf minuten achter een diepe bal, won een duel met verdediger Coens en rondde oog in oog met doelman Langenbick keurig af. Jong Cercle eiste het balbezit op, maar was niet gevaarlijk. Net voor het halfuur kopte Van Vaerenbergh een voorzet van Jassim Mazouz keurig in. Halfweg de tweede periode was de match gespeeld. Van Vaerenbergh zond Jassim Mazouz weg die met een perfecte lob Langenbick versloeg. Na het uitvallen van Cédric Deceuninck werden de bezoekers plots gevaarlijker. Martlé scoorde vijf minuten voor affluiten, El Bahri mikte op de lat.

“Omschakelen, dat was ons plan want Jong Cercle speelt vaak één op één”, verduidelijkte trainer Lieven Gevaert. “In dat geval moet je snel verticaal spelen. Dat deden we, maar eigenlijk nog een beetje te weinig.”

Plan gevolgd

In het slotkwartier speelden de bezoekers alles of niets. “In die fase van de partij gaven we nog wat weg, soms onnodig”, vond Gevaert. “Ik hoop dat de blessure van Deceuninck niet te erg is, maar we vrezen voor een scheurtje in een enkelband. In deze partij was hij weer belangrijk. Af en toe moesten we een halflange bal spelen. Daarbij was hij bepalend.”

In het slot van de wedstrijd kreeg doelman Tibo Gabriel plots wat werk op te knappen. “Voor de rust gaven we nauwelijks iets weg, we stonden stabiel en volgden het plan van de coach”, begon de jonge keeper uit St-Niklaas z’n analyse. “Dat Cédric uitviel was een minpuntje. Hopelijk valt de averij mee. Want hij heeft veel kwaliteiten, ook in de lucht.”

Naar Erpe-Mere

Intussen besliste Gabriel volgend seizoen voor Erpe-Mere United, rode lantaarn in tweede nationale A, te voetballen. “Inderdaad, negen kansen op tien zal mijn volgende ploeg degraderen”, besefte Gabriel. “Voor mij is dit een sportieve keuze. Ik wil het seizoen starten als titularisdoelman.”

Dikkelvenne trok Gilles Vercruysse (Westhoek) als extra doelman aan. Hij moet de concurrentie met Wouter Van der Eedt, die verlengde en bijna weer fit is, aangaan. Andere nieuwkomers zijn Mano Decuypere (Oudenaarde), Remko De Backer (Dender) en Cisse Verstrynge (Deinze).

Dikkelvenne: Gabriel, Beshliaha, G.Desmet, N.Mazouz, Seurynck, Verheuge (90’ M.De Smet), De Schryver, Deceuninck (77’ Constansia), J.Mazouz (77’ Gordts), Soriba (60’ De Man), Van Vaerenbergh.

Jong Cercle: Langenbick, Espinoza (70’ Schiffer), Vandemaele, Coens (62’ Ackx), El Bahri, De Schepper, Lietaert, Vanackere, Martlé, Callens (62’ Audenaert), Bouhadi.

Doelpunten: 5’ en 29’ Van Vaerenbergh (1-0 en 2-0), 69’ J.Mazouz (3-0), 84’ Martlé (3-1).

Geel: Seurynck, El Bahri.