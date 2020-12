KSC Dikkelvenne gaat volgend seizoen niet verder met T1 Tom De Cock: “Club vreest het jaar te veel”

Pieter De Potter is bij de tweedenationaler woordvoerder van de sportieve cel die na het afhaken van Kristof De Rho – hij wordt hulptrainer bij Machelen – verder bestaat uit voorzitter Geert Gevaert en man-achter-de-schermen Ronny Moerman. “Voor velen een verrassende beslissing”, beseft De Potter. “Zelf vind ik dit op menselijk vlak pijnlijk. Ik moet emoties even opzijzetten. Intern maakten we een evaluatie van de min- en pluspunten van Tom De Cock. Die punten houd ik liever binnen de club. We willen met Tom niet hetzelfde voor hebben als Gent met Jess Thorup, we willen volgend seizoen niet met twijfels starten, we wachten liever niet tot het op is of tot we laatste staan of tot er problemen met de spelersgroep zijn.”