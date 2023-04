Kroniek van een aangekondigde titel: Hoe werd Lokeren-Temse kampioen in tweede amateurklasse?

triatlon Erik Van Rompaye pakt wereldti­tel op World Transplant Games: “En dat met onderkoel­de voeten”

Amper twee jaar nadat Edegemnaar Erik Van Rompaye een nieuwe lever kreeg van een donor heeft de Atriac-atleet in Australië de wereldtitel gepakt op de World Transplant Games. Het doel van de organisatie is om getransplanteerde mensen aan te moedigen om actief te zijn en orgaandonatie en -transplantatie onder de aandacht te brengen. De World Transplant Games vinden trouwens in 2027 in Leuven plaats.