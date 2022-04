Kronen Lars Bielen en Racing Mechelen zich tot kampioen op het veld van Lille? “Titel zou het mooiste afscheid zijn”

“Het begon de voorbije weken steeds meer te leven”, zegt doelman Lars Bielen. “Bij die initiële kloof van vier punten gingen we er van uit dat het tot de laatste speeldag zou duren, maar door omstandigheden krijgen we nu toch sneller de kans. Het was een kwestie van heel geconcentreerd en scherp te blijven. De voorsprong was er wel, maar als je ziet hoe snel we die vergrootten, had het net zo snel slecht kunnen uitdraaien. Daarom willen we nu ook nog niet te hard van stapel lopen. We kennen de opdracht, maar we hebben we nog niets in handen.”

Lachen

“Of er al ruimte is voor ontspanning? De voorbije week merkte je wel dat er al meer gelachen werd op training. Iedereen leeft er enorm naar toe en is klaar om de titel binnen te halen. Maar om dat te doen is er wel het beste Racing nodig en ook dat besef is aanwezig in de groep. De technische staf wees ons er meermaals op en op de momenten dat er opperste concentratie nodig was tijdens de trainingsweek, was iedereen ook bij de les.”

Plan

“Het zal nodig zijn, want Lille is gewoon een sterke tegenstander. Ze zijn nu al enkele weken ongeslagen en hebben de tweede plaats nog steeds in het vizier. We hebben het nooit makkelijk tegen hen en dit keer zullen ze het ons zeker niet cadeau geven. Maar dat het een wedstrijd wordt tussen twee ploegen met een doel doet het beste verhopen. Of eventueel uitstel van het titelfeest een domper zou zijn? Laten we zeggen dat we er alles aan gaan doen om het dit weekend af te maken. Er zal een plan klaar liggen en het is aan ons om dat uit te voeren.”

KFC Nijlen

Wat een afscheid zou het zijn voor Bielen die volgend seizoen het doel van huidig reeksgenoot KFC Nijlen verdedigt? “Het mooist denkbare”, lacht de goalie. “Het is jammer voor Ruben (Smet red.) dat hij de bekroning van zijn seizoen door de neus geboord ziet door een blessure, maar voor mij is het een dankbaar afscheidscadeau. We hebben een hele goede verstandhouding en op deze manier zal deze titel er een van ons allebei zijn.”

“Waarom ik voor Nijlen koos? Doelman Ledent vertrekt er omwille van werkverplichtingen en dit was voor mij een kans die ik niet mocht laten liggen. Nijlen is een stabiele club en heeft een ervaren en goeie groep. Dat zijn allemaal factoren die mijn keuze beïnvloedden. Een probleem met Racing zou het niet mogen vormen, want ik ga er van uit dat we elkaar volgend seizoen niet tegenkomen in competitieverband.” (lacht)