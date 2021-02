Kroaat Stipe Radic (20) geeft Beerschot extra defensieve mogelijkheden: “Tweevoetige verdediger met sterke persoonlijkheid”

Voetbal 1AEen half jaartje vroeger dan voorzien strijkt de Kroatische centrale verdediger Stipe Radic (20) neer op het Kiel. Oorspronkelijk zou Beerschot Radic pas komende zomer overnemen van Hajduk Split, maar in de laatste uren van de wintermercato kwam de deal in een stroomversnelling. Na het vertrek van Dario Van den Buijs was een extra defensieve pion welkom.

Het was Hajduk Split dat maandagavond, kort voor middernacht, bekendmaakte dat Stipe Radic aan de slag zal gaan bij Beerschot. Hij tekende voor twee en een half jaar. In de loop van dinsdagavond wordt de nieuwkomer in Antwerpen verwacht. Woensdag kan hij dan kennis maken met de spelersgroep en voor het eerst het oefenveld opstappen.

De transfer van Radic komt niet zomaar uit de lucht vallen. In het Olympisch Stadion valt te horen dat men de veertigvoudige jeugdinternational al geruime tijd aan het volgen is en dat men zelfs al een transfer had geregeld voor de zomer. Door omstandigheden – Radic gaf blijkbaar zelf aan de deal te willen bespoedigen, terwijl Beerschot Dario Van den Buijs zag vertrekken – werd de transfer er nu toch al doorgedrukt.

Tweevoetig

Bij Beerschot ziet men aardig wat potentieel in de 1 meter 91 grote Radic, die bij de Kroatische topclub Hajduk een beetje tussen de eerste en de tweede ploeg hing. Naar verluidt liet men Radic zijn opleidingsclub de laatste tijd wat links liggen omdat hij er zijn contract niet wou openbreken.

“Stipe is een ‘voetballende’ verdediger met een prima inspeelpass”, klinkt het op het Kiel. “Van nature is hij rechtsvoetig, maar zijn linkervoet is bijna even goed. Voorts is Stipe een stevige atleet en heeft hij een sterke persoonlijkheid. Daarnaast praat Stipe vlot Engels, dus qua communicatie zal er geen probleem zijn. Op tactisch vlak kan hij nog wat stappen zetten, wat gezien zijn leeftijd niet onlogisch is. Hoe dan ook is Stipe iemand die meteen inzetbaar is.”

Mogelijk komt Radic dus al in aanmerking voor de derby van zondag tegen Antwerp, hetzij als basisspeler, hetzij als bankzitter. Door de schorsing van Denis Prychynenko komt er centraal achterin alvast een plaatsje vrij. Voor trainer Will Still wordt het dus schuiven met een paar pionnen of Radic meteen inpassen.

Lees ook: voetbal in eerste klasse A