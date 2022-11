Kristofer Bocesvki (SC Hoegaarden-Outgaarden) legt er vier binnen tegen BOKA United: “Zelfs een hattrick was mij nog nooit gelukt”

“Dat is mooi, maar er zijn altijd nog wel werkpunten”, relativeert Kristofer Bocevski. “Het verschil met de laatste plaats bedraagt slechts negen punten, dus alles hangt heel dicht bij elkaar. Nog maar eens het bewijs dat eerste provinciale echt wel een moeilijke reeks is. Het behoud is nog altijd onze doelstelling, maar de punten die we nu al hebben pakken ze ons inderdaad niet meer af. Sommigen zagen ons vooraf als degradatiekandidaat. Als je nu dan plots derde staat, is dat wel even lik op stuk. Maar nogmaals, we zijn er nog lang niet. We kunnen het de kopploegen duidelijk lastig maken, maar we zullen het vooral moeten zien waar te maken tegen de ploegen rondom ons.”

Met die 4-0 tegen BOKA United hebben jullie alvast een goeie reactie getoond? “BOKA is in de eerste helft drie keer aan ons doel geweest”, aldus Bocevski. “Dat waren vrij goeie kansen, maar ze gingen er niet in. En meer hebben zij ook niet getoond. Ik vond ons over de negentig minuten bekeken zeker wel de beste ploeg.”

Vierklapper

Opmerkelijk: Kristofer Bocevski lukte zondag een heuse vierklapper. “Het was toch vooral een collectieve prestatie”, lacht de 20-jarige nummer negen, wiens roots in Zaventem liggen. “Dat klinkt misschien raar voor iemand die vier keer scoorde, maar we hebben het als team heel goed uitgespeeld. De voorbereiding verliep perfect en ik stond telkens op de juiste plaats om het af te maken. Voor het vertrouwen van een spits is het natuurlijk wel goed als je veel kunt scoren. Ik stond twee weken droog, dus dit was nog eens welkom. Een hattrick was mij nog nooit gelukt, laat staan vier keer in één match. Ik besef dat het heel moeilijk zal zijn om dit ooit nog eens te doen, maar ik ga het in elk geval wel blijven proberen.” (lacht)