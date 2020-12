Kristof Wielfaert bezocht alle Belgische gemeenten op de fiets: “Ons land is ongelofelijk schoon”

Wat bezielt een ervaren renner om alle Belgische gemeenten op te zoeken? Een jaar geleden leerde ik de challenge om in de 581 gemeenten te fietsen digitaal kennen. Mijn account op strava werd aan mijn GPS gekoppeld, zodat een aantal gemeenten die ik eerder aandeed meteen werden opgenomen. Toch bleven er nog een pak gemeenten over. Corona werd plots een bondgenoot. Wedstrijden waren er nog nauwelijks, het werd een leuk alternatief. In het verleden trainde ik regelmatig in Luik en Namen. Antwerpen en Limburg waren daarentegen bijna blinde vlekken. Op training focus ik op het klimmen. Automatisch kom je dan in de natuur terecht. Ik kan je verzekeren dat ons land ongelofelijk schoon is.”

Moeilijke keuze

Als gevraagd wordt wat de mooiste gemeente is in ons land, denkt Kristof Wielfaert lang na. “Je vindt overal wel mooie plekken. De Uitkerkse polder had wel iets of de bospaden in Limburg. Haspengouw was ook een verrijking. Soms word je verrast. Charleroi lijkt niet sexy, maar ik kon er op een oude treinbedding rijden. Brussel bezocht ik tijdens de lockdown. Het was er veel rustiger. Soms hoefde ik niet in de drukke binnenstad te fietsen, maar kon ik in een kalmere deelgemeente terecht. Aarlen was daar een voorbeeld van. Drukke steenwegen en centra heb ik zo veel mogelijk vermeden. Ik werd echt verrast door mijn eigen land. De 581 gemeenten staan nu allemaal geregistreerd. Misschien moet ik nu maar eens aan het Groot-Hertogdom beginnen.”