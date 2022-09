Kristof Verspeeten maakt competitidebuut bij Avanti Stekene: “De coach verwacht àltijd een over-mijn-lijkmentaliteit”

Volledig scherm Kristof Verspeeten (m) kwam na een woelige periode in zijn carrère naar Avanti Stekene: “Ik kwam naar Avanti Stekene om de rust te vinden die ik de voorbije seizoenen gemist heb”, zo klinkt het. © rv

“Omdat het een stabiele club is mét ambitie die vertrouwen in mij toonde." Als we Kristof Verspeeten vragen om z'n keuze voor Avanti toe te lichten, valt op hoezeer de ex-doelpuntenmaker van onder meer SK Sint-Niklaas en Oudenaarde op zoek ging naar stabiliteit. Een mislukt avontuur bij KVV Zelzate hakte erin. “Ik kwam naar Avanti Stekene om de rust te vinden die ik de voorbije seizoenen gemist heb”, zo wikkelt hij er geen doekjes om. “En omdat de coach hier al lang zit en ik enkele ploegmaats van bij Sint-Niklaas terugvind die zich allemaal positief uitlieten over deze club.”

Mag ik stellen dt jouw imago van enkele jaren geleden niet past bij het ‘brave’ Avanti Stekene?

“Daar ben je verkeerd in. Er zit meer pit in dan je denkt (grijns). Op het veld is het een respectvolle ploeg, maar ook bij Avanti durft iedereen al eens stapje te ver gaan.”

Wat verwacht coach Rieno Van Oost van jou?

“Scoren (lacht). En hard werken - hij wil dat ik me elke wedstrijd laat zien. Een snipperdag tolereert hij niet. Hij eist àltijd een over-mijn-lijkmentaliteit. Een slechte pass kan al eens gebeuren, maar je moet er wel voor blijven knokken.”

Hoe kijk je terug op je eerst voorbereiding onder hem?

“Goed, alleen jammer van de bekeruitschakeling. Voorts kan ik alleen tevreden zijn: over de professionaliteit en de trainingsintensiteit, de opvolging. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken op de eerste speeldag.”

Laten we het dan daar eens over hebben. Jullie openen de competitie op het veld van VW Hamme, één van jouw ex-trainers Kim Verstraeten. Op welke manier leef jij naar zulke wedtrijden toe?

“Ik ben 30, dus het zou erg zijn mocht ik daar nog steeds van wakker liggen. Maar het blijft speciaal om tegen een coach te spelen die je 2,5 gehad hebt, waar je goede momenten mee beleefd hebt. Met Bavo De Witte en Jim Van Osselaer kom ik bovendien ook ex-ploegmaats tegen. Dus ik kijk er wel naar uit. Maar ik laat er m’n slaap niet meer voor (grinnikt).”

Vorige seizoen won Avanti op Hamme. Zijn jullie zondag favoriet?

“Neen, zo voelen wij ons totaal niet. Wij houden de voetjes op de grond. Er is een goede ambitie, maar we gaan niet naar Hamme met de overtuiging dat we daar met 0-5 zullen winnen.”

Waar liggen die amibites dan precies?

“We willen een gooi doen naar de eindronde - alle extraatjes zijn bonus. Maar ‘t is niet dat we daar vaak over babbelen. Er wordt ons ook helemaal geen druk op gelegd. Dat typeert deze club. In het bestuuren zitten uitsluitend toppers met beel knowhow die weten wàt financieel haalbaar is en wat een doodsteek zou kunnen zijn. Alles bij elkaar willen wij ons vooral amuseren en goed voetbal brengen.”