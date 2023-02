Kristof Verspeeten en Avanti Stekene pakken na één op twaalf eindelijk nog eens een overwinning: “Een superprestatie van de hele ploeg”

't Was even schrikken in de Heistraat. Jess De Rudder werd aangekondigd op het wedstrijdblad, maar had tijdens de opwarming last gekregen van hartkloppingen, met hartslagen tot 195, en moest daardoor verstek geven. Een controle bij de cardioloog leerde de aanvaller inmiddels dat er niks aan de hand is. Even schrikken, dat wel.

Niet dat het z’n ploegmakkers van de wijs bracht. Na een kwartier zette Kristof Verspeeten de Stekenaars op voorsprong - zijn eerste doelpunt sinds 13 november. “Dat doet heel veel deugd”, glunderde de dertigjarige aanvaller na affluiten. “Als spits leef je van doelpunten en ‘t was bovendien de start van een superprestatie van de hele ploeg. Zowel verdedigende als aanvallend.”

Voor Verspeeten een eerste stap om een moeilijke periode defintief door te spoelen. Voor nieuwjaar was er die vervelende hamstringblessure die hem een maand aan de kant hield, nadien hield coach Rieno Van Oost hem een paar wedstrijden uit z’n basiselftal. “Terecht, want het was niet goed genoeg”, beseft Verspeeten, die z'n contract in de Heistraat evenwel verlengde. “Zowel de coach als ik wisten dat het beter moest. En het kan nog steeds beter.”

Want ook na zijn doelpuntegen zagen we geen grootse Verspeeten - wel snelheid en werkracht, te weinig finesse aan de bal en een kans gemist die hij vroeger met gesloten ogen binnenjaste. “Ik ben een jaartje ouder, hé. Vroeger ging dat allemaal een beetje makkelijker. Het was zoeken, maar ik ben blij dat gewonnen hebben.”

Mentaliteit

Avanti Stekene was simpelweg een klasse te sterk voor neo-derdeamateurklasser KSV Rumbeke. Verspeeten knikt: “Dat was nodig - na onze één op twaalf wisten we wat er moest gebeuren. En daar zijn we in geslaagd.”

Het middenveld met Aerts - hoe goed kan hij voetballen - en Verwilligen, met daarachter D’heer en aanvoerder Franssens als slot op de deur, stond als een huis, terwijl voorin hoofdzakelijk Cas Criel twijfel zaaide in de West-Vlaamse verdediging. “Het had evengoed vier of vijf nul kunnen zijn.”

Waarom het plots wel klikte, daarvoor heeft Verspeeten maar één verklaring: mentaliteit. “We waren véél meer gefocust”, had de aanvaller gezien. “Iedereen gaf honderd procent en werkte zich te pletter voor elkaar.”

Aan inzet en enthousiase ontbrak het de Stekenaars (en hun coach) inderdaad niet.

Eindronde

Avanti moest dan ook reageren na één op twaalf. Verspeeten weet: “As je ziet tegen welke ploegen we de voorbije weken verloren: met alle respect maar daar moeten wij eigenlijk van winnen. Elke dinsdag maakten we op training de analyse, telkens moesten we toegeven dat we slecht waren.”

Al valt de schade in het klassement uiteindelijk best mee. Verspeeten en co. staan zesde, op twee punten van de vierde plaats. “We hebben geluk gehad dat de kleintjes wonnen van de groten, zodat er bovenin niet te veel verschoven is”, besluit Verspeeten. “En nu? Even genieten en dit weekend opnieuw knallen,(grinnikt).”

Avanti Stekene - Rumbeke 3-0

Avanti Stekene: Emmaneel, Verstraeten (71'Selis), Verwilligen (81' Bosman), Volckerick (61' Klippelaar), Franssens (81' Verstraeten), Verspeeten, Criel, D’heer, Aerts, Audin, Melens.

Doelpunten: 15' Verspeeten (1-0), 21' Verstraeten (2-0), 59' Melens (3-0)

Geel: Vermaut.