Kristof Vermeir pakt belangrijk punt met ARB Hamme in Eisden: “We hadden moeten winnen”

Futsal eerste nationaleVoor de match tegen Eisden Dorp had men in Hamme wellicht blindelings getekend voor een puntendeling. Na afloop van de wedstrijd waren er gemengde gevoelens bij de Oost-Vlamingen. Er zat zeker meer in voor Hamme, maar in de slotfase werden twee punten alsnog weggegeven.

Na afloop van de match tegen Eisden had coach Kristof Vermeir dan ook een dubbel gevoel. “Op zich is een punt in Eisden na een verre verplaatsing geen slechte zaak. We zouden er inderdaad vooraf voor getekend hebben. Achteraf bekeken is mijn gevoel anders, we hadden moeten winnen. Enkele spelfasen waren bepalend voor het duel. Wanneer je op twee minuten van het einde van de match op voorsprong staat, hoop je die overwinning te kunnen vasthouden.”

Prangende slotfase

Kristof Vermeir gaat dieper in op die ‘cruciale momenten’. “De uitsluiting (twee keer geel, red.) van Arbaoui was een van die momenten. We moesten twee minuten verder met een man minder en daar kon de thuisploeg van profiteren. De tweede gele kaart kon ik begrijpen, maar met de eerste had ik moeite. Op het einde stonden we 3-4 voor, maar Eisden kon de powerplay benutten en de gelijkmaker aantekenen. Toch kregen we nog een unieke kans op een vijfde en winnend doelpunt. In de laatste seconden mocht Pezelj een tienmeter trappen. Hij miste. Dat kan gebeuren. Voordien had Pezelj trouwens al zijn waarde bewezen door twee keer te scoren. Het behaalde punt is wel een stimulans om helemaal weg te geraken onderaan.”

Gewijzigde kern

ARB Hamme onderging tijdens de winterstop enkele wijzigingen. Kristof Vermeir verduidelijkt. “Benjamin Tusar heeft ons in december gevraagd of hij de club mocht verlaten. Hij had last van heimwee en had moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe leef- en werksituatie. Het was een privé-keuze. Hij vond onderdak bij een Sloveense subtopper. Met Samir Zailaf vonden we intussen al een vervanger. Het is goed dat hij erbij kon komen, zodat we in de breedte wat sterker zijn. Volgende week ontvangen we Moeskroen. Ook dat wordt een zeer belangrijke wedstrijd. Arbaoui zal dus geschorst zijn. Dat geldt ook voor Rajh die zijn derde gele kaart kreeg. Wellicht zullen we Furtado recupereren. Hij zou dinsdag terugkeren uit Portugal.”