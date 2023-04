Kristof Van Nueten pakt titel met Pulle: “Wij horen thuis in derde provinciale”

voetbal eerste nationale Jef Colman trapt de winnende treffer van KSK Heist op de paal: “We mogen trots zijn op dit resultaat. Twee keer niet verloren van Patro”

KSK Heist kwam zaterdag erg dichtbij een stuntzege tegen Patro Eisden. Invaller Jef Colman bood Nicolas Orye de gelijkmaker aan. Even later haalde diezelfde Colman uit met een schot dat op de paal uiteen spatte. De 2-1 was dus zeer dichtbij. Eerder lag Kobe Vande Cauter wel dwars op een grote kans voor Bamona, ex-Heist. Ferber had Patro met enig geluk op 0-1 getrapt.