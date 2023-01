Kristof Van Nueten pakt eerste periodetitel met Pulle: “Topper van zondag is veel belangrijker”

Keye van der Vuurst de Vries (Filou Oostende) baalt na nederlaag tegen Bahcesehir: “We lieten een uitsteken­de kans liggen”

Filou Oostende is er niet in geslaagd om zich in eigen huis te verzekeren van een plaats bij de laatste zestien in de Champions League. De landskampioen was in het tweede barrageduel niet opgewassen tegen Bahcesehir en moet volgende week dinsdag vol aan de bak in Istanbul.

12:29