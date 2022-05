Kristof Van Hout van Westerlo naar Lommel SK

Triatlon Christophe De Keyser pakt winst in Ironman 70.3 Marbella: “Van start tot finish aan de leiding”

Wat in de schaduw van de winst van Kenneth Vandendriessche in de Ironman van Lanzarote pakte nog een landgenoot uit met een straffe stoot. Christophe De Keyser uit Overijse greep immers zondag de winst in de Ironman 70.3 van het Spaanse Marbella. Voor De Keyser is het zijn eerste winst ooit in een Ironman. Dankzij deze zege heeft hij ook een ticket voor het WK in St George (VS) op zak, waardoor hij zijn zomerplanning moet bijsturen.

