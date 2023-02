Kristof Sulmon bindt opnieuw de voetbalschoenen aan bij Boka United: “Het kriebelde, maar deze interim zal slechts zes maanden duren”

Boka United begon het seizoen met Kevin Goeman als titularis in doel. Die liep echter een zware blessure op en is tot het einde van het seizoen buiten strijd. Meteen moest de clubleiding op zoek naar een alternatief. Op die manier kwam men bij de ‘gepensioneerde’ Kristof Sulmon uit. “Op het einde van vorig seizoen had ik inderdaad beslist om na drie seizoenen bij Asse-Zellik definitief een punt te zetten achter mijn actieve carrière. Fysiek vlotte het minder, ik sukkelde met allerlei kwaaltjes. Naast het voetbal had ik bovendien nog voldoende drukke bezigheden. Op dat moment vond ik gewoon dat het mooi geweest was.”

Eén telefoontje

Er was slechts één telefoontje deze winter nodig om Kristof Sulmon te bekeren. “Toen Boka me belde om Goeman te vervangen, hoefde ik niet lang na te denken. Het kriebelde weer, maar deze interim zal slechts zes maanden duren. Boka was geen onbekende voor mij. In het verleden speelde ik er meermaals tegen. Tien jaar geleden hebben we zelfs eens aan tafel gezeten met het oog op een transfer, maar dat is er toen niet van gekomen. Het is een warme familieclub. Ik hoop de club in de komende matchen nog diensten te kunnen bewijzen. Na dit seizoen is echt voorbij. Echt helemaal voorbij (lacht).”