Kristof Pede is nieuwe manager van Leeuwkens Teralfene: “Onze ploeg voor volgend seizoen ziet er mooi uit”

Kristof Pede is de nieuwe sportieve manager. In een ver verleden was hij nog T1 bij Denderzonen Pamel en Sporting Eizeringen. Recenter was hij aan de slag bij de jeugd van Dender, Lokeren en Jong Lede. Nu begint hij aan een nieuwe job. “Ik heb steeds goede contacten gehad met algemeen manager Hans Cooman. Toen ik dit seizoen eens ging kijken naar een thuiswedstrijd, vernam ik dat Peter Hellinckx zou stoppen als sportief verantwoordelijke. We hebben toen aan tafel gezeten en raakten er snel uit dat ik hem zou opvolgen.”

Sterke reeks

Na een desastreuze start kon men in Teralfene voor een kentering zorgen. Kristof Pede is optimistisch. “Een vijftien op achttien zorgde ervoor dat we onze plaats in de middenmoot konden opeisen. Als we onze twee komende thuiswedstrijden kunnen winnen, ziet het er helemaal goed uit. Doordat we die goede reeks hebben neergezet, konden we ook vlotter de contractbesprekingen aangaan. Onze ploeg voor volgend seizoen ziet er mooi uit. In principe staat ze helemaal op papier. Indien er zich een rechtsachter aanmeldt, is dat bespreekbaar. Driekwart van de spelersgroep heeft verlengd. Anciens als De Coen, Redant en Aerts zijn daarbij. Ook Spits Malewo tekende bij. Er was nochtans veel interesse voor hem. Er zijn slechts twee vertrekkers. Milan Peerlinck trekt naar Meerbeke. Simon Duchi blijft bij de club, maar zal niet meer in de A-kern uitkomen. Hij wil meer van het leven genieten en ook al eens reizen. Simon kiest voor de B-ploeg, maar kan in grote nood eventueel wel inspringen. We moeten wel op zoek gaan naar een nieuwe trainer. Guy D’Hauwers gaf bij zijn aanstelling aan dat hij enkel wou overnemen, als dat tot het einde van het seizoen zou zijn. Gezien de knappe resultaten hoopten we hem te kunnen overtuigen om te blijven, maar hij blijft bij zijn standpunt. Daar hebben we respect voor. Kandidaten om over te nemen mogen mij hun CV steeds bezorgen.”