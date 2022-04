Kristof Ongenaet staat met LDP Donza in play-offs: “Wij zijn geen titelkandidaat”

LDP Donza stond twee maanden geleden nog op kop in TDM1. Met enkel nog een match op het voorlaatst geklasseerde Royal IV in het verschiet, ligt de zesde plaats vast. “Onze coach heeft altijd beklemtoond dat niet het resultaat belangrijk is”, stelt Ongenaet. “LDP Donza is geen titelkandidaat. De groep moet elke wedstrijd groeien en steeds meer volwassen worden in het spel. Dat hebben we tegen Lier bewezen. We hadden iets goed te maken na de heenwedstrijd waar we de oplossing niet vonden. We slaagden er nog nooit in om 40 minuten echt goed te spelen. Tegen Lier was de match aan de rust al gespeeld. De voornaamste ambitie, de play-offs halen, is geslaagd.”