Kristof Nackaerts stopt met topatletiek

De marathon in Sevilla op 20 februari was Nackaert’s laatste wapenfeit. Hij kon zich niet langer opladen om de talloze kilometers te malen en er alles voor te doen en te laten. “Omdat de sport steeds moeilijker te combineren viel met mijn werkleven heb ik in samenspraak met mijn trainer Gilles Coeckelberghs besloten om te stoppen met sport op competitieniveau”, vertelt de Lierenaar. “Je zult me dus niet meer zien op pistewedstrijden, veldlopen, marathons of BK’s.”

“Ik denk dat dit de juiste beslissing is. Het werd steeds moeilijker om het lopen gecombineerd te krijgen met het werk. Mijn trainer Gilles zag het trouwens al eerder aankomen dan ik. Aanvankelijk bleef ik gewoon voortdoen en koste wat kost de schema’s volgen. Maar mijn trainer voelde ook aan dat het niet meer met de volle overgave en motivatie was. Toen hij dat ter sprake bracht was dat voor mij een opluchting. Als ik aan dit ritme zou verder sporten en werken, zou ik binnen het half jaar opgebrand geraken”, licht hij zijn keuze toe. “Ik ben mijn trainer Gilles heel dankbaar voor alles wat hij voor mij gedaan heeft. Voor de marathon kun je echt geen betere trainer hebben.”

5 keer podium BK marathon

De Ac Lyra-atleet boekte zijn grootste successen in de marathon van Eindhoven waar meestal het BK plaatsvond. Op het BK marathon werd hij één keer derde, drie keer tweede en één keer eerste. “Ik denk wel dat ik een zeer mooie carrière gehad heb. Ze zeggen allemaal dat ik nog zo jong ben en zoveel jaren voor me heb. Maar je moet niet vergeten dat ik mijn eerste marathon liep op m’n negentiende. Ik heb bijna 20 marathons op de teller staan. Nooit heb ik gedacht dat ik Belgisch kampioen zou kunnen worden. Laat staan dat ik 2u22.57 zou lopen. Die Belgische titel in 2018 en mijn persoonlijk record van 2u22.57 enkele jaren voordien, zie ik zelf als de hoogtepunten.”

“Wat ik ga missen? Vooral de specifieke sfeer van de marathons. De sfeer in Eindhoven of Sevilla was altijd fantastisch. Daar deed ik het voor een stuk voor. Of er dingen zijn waar ik spijt van heb? Ergens vond ik het jammer dat de mythische marathon van Berlijn er nooit van gekomen is. Maar ik moet wel zeggen dat ik Sevilla, waar ik mijn laatste marathon liep, een mooi afscheid vond. Sevilla is echt een topmarathon van ontzettend hoog niveau.”

Specifieke plannen om in de atletiek actief te blijven als coach heeft hij niet. “Momenteel heb ik geen ambities in die richting. Zeg nooit nooit, al is het de eerste jaren zeker niet aan de orde. Maar ik zal wel altijd bij atletiekclub Ac Lyra blijven. Ik ben al meer dan 20 jaar lid van de club. Het is meer dan een atletiekclub, het is een echte familie voor mij. Ik blijf lid van het feestcomité en als recreant zal ik zeker aangesloten blijven. Mijn club Ac Lyra en mijn trainer Gilles zal ik nooit laten vallen.”