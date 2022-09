Kristof Lobeau wil met FC Poperinge A promoveren: “Eerste provinciale is onze plek”

Volleybal beker van België Ruben Put (VTI Hasselt) wipt ex-ploeg Lint uit de beker van België: “Mooie start van een nieuw verhaal”

Het nieuwe volleybalseizoen is goed gestart voor VTI Hasselt. De hoofdstedelingen wipten in hun eerste match Lint uit de beker van België. Voor nieuwkomer Ruben Put was het een bijzondere match, want de hoofdaanvaller speelde de voorbije drie seizoenen bij Lint. “Het was voor mij vooral een mooie start van een nieuw verhaal”, vertelt Ruben Put. “Ik kijk uit naar de matchen in eerste nationale.”

18:43