Kristof Lobeau volgt Filip Coutigny op als voorzitter van FC Poperinge: “Het zit in de genen”

Kristof Lobeau wordt straks de negentiende voorzitter sinds het bestaan van de FC Poperinge in 1908. De rasechte Poperingenaar volgt aan het einde van het seizoen Filip Coutigny op. Coutigny leidde de club elf jaar. We vroegen de nieuwe preses of hij verder zal bouwen aan de visie van zijn voorganger of tabula rasa zal maken?

“Verwacht geen grote hervormingen”, aldus Lobeau. “Ik zal de missie van de club verder zetten en de visie van mijn voorganger(s) blijven volgen. Echter niet zonder mijn eigen accenten eraan toe te voegen. Onze maatschappij is de voorbij jaren enorm gedigitaliseerd. Aangezien voetbalclubs onderdeel zijn van die maatschappij zijn we genoodzaakt om te volgen. Niet in het minst omdat vrijwilligers schaars goed zijn geworden. Die schaarste kunnen we deels oplossen door digitalisering.”

Interprovinciaal

“Mijn tweede aandachtspunt is het kwalitatief uitbouwen van onze jeugdwerking. Uit een audit is gebleken dat FC Poperinge op provinciaal niveau over de derde beste jeugdwerking van Vlaanderen beschikt. Het moet onze ambitie zijn om door te stromen naar interprovinciaal niveau. Mijn derde en laatste project is anticiperen op de gevolgen van corona. Mijn voorganger laat een financieel gezonde club achter. Het is mijn ambitie om die club financieel gezond te houden. Aangezien het budget de komende jaren niet zal stijgen, zullen we de tering naar de nering zetten. We zullen nooit boven onze stand leven. Desalniettemin willen we met onze eerste ploeg op termijn terug naar eerste provinciale. Echter niet ten koste van onze financiële gezondheid”, aldus de 48-jarige projectmanager van Athena Graphics in Beveren-Roeselare die vader is Paulien (24), Thibaut (22), Leonie (20) en Astrid (14).

Carnavalcomité

“Ondanks mijn drukke familiale en professionele leven stelde ik met toch kandidaat om voorzitter te worden. Ik ben altijd al een bezig bij geweest. De aard van het beestje. Ik ben iemand die graag initiatief neemt. In het verleden was ik acht jaar lang voorzitter van het carnavalcomité van Poperinge. Een functie die me indertijd ook in de schoot werd geworpen. Net als het voorzitterschap bij FC Poperinge. Vorig jaar in augustus trok de club al aan mijn mouw om Filip op te volgen. Toen heb ik nog geweigerd. Vorige week heb ik mezelf kandidaat gesteld en werd ik unaniem verkozen. Na eerder al een heel bescheiden en korte periode als voetballer werd ik supporter van FC Poperinge en sinds 2010 ploegafgevaardigde van de U13, de toenmalige ploeg van mijn zoon Thibaut. Sindsdien schoof ik jaar na jaar met die jongens mee en was de voorbije twee seizoenen ook afgevaardigde van FC Poperinge B. Ondertussen was ik ook al lid van het hoofdbestuur. Iets was ook mijn vader, wijlen Jacques Lobeau, 15 jaar heeft gedaan. Het zit dus in de genen”, besluit Lobeau die dit seizoen ook nog sportief manager was.