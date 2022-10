Kristof Hoho over de reanimatie van Martin Perin (Maaseik): “Hoeft niet het einde van zijn loopbaan te betekenen”

Volleybal EMLEx-Maaseikspeler Kristof Hoho had zaterdagavond een déjà vu toen hij het nieuws hoorde van de reanimatie van Martin Perin. Hoho maakte hetzelfde mee in 2009 toen hij op training in het Italiaanse Padua in elkaar zakte. Sinds toen leeft Hoho met een defibrillator die al twee keer zijn nut bewees. In 2013 was dat het geval tijdens de topper tussen Maaseik en Roeselare. “Een tweede keer gebeurde het in Lanaken”, zegt Hoho. “In principe is Perin niet afgeschreven voor topsport, maar het blijft wachten op verder onderzoek.”

Kristof Hoho kreeg in augustus 2013 een hartstilstand op training bij Padua, de club waar de Maaseikenaar na verblijven in Frankrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Montenegro terechtkwam. Hoho werd met succes gereanimeerd en er werd bij hem een defibrillator ingeplant. “Er is nooit een echte oorzaak gevonden. Ik heb na mijn operatie nog vier seizoenen op topniveau kunnen spelen want, ik was op het moment van mijn hartstilstand al 29 jaar. Perin in tien jaar jonger.”

Defibrillator

Of er voor Perin straks beperkingen zijn op topsport, is een vraag waar ook Hoho het antwoord niet weet. “Ik hoop van niet natuurlijk, maar verder onderzoek zal uitsluitsel moeten geven. Ik las dat er sprake was van een epileptische aanval, mogelijk is dat al een aanduiding. In mijn geval heeft de defibrillator mij een tweede sportieve leven gegeven. Ja, iedereen herinnert zich wel de fase waarin mijn hart opnieuw in leven werd geschoten tijdens Maaseik-Roeselare, maar er was nog een tweede shock toen ik in Lanaken speelde. Dat weet amper iemand”, lacht Hoho.

Vervanger

Ook bij Maaseik hopen ze dat hun libero snel weer de oude is. “Al zullen we het allicht een hele tijd zonder hem moeten doen”, beseft manager Dieter Leenders. “Martin Perin heeft geluk gehad. Stel dat hij dit meegemaakt had tijdens een fietstocht, dan had er allicht veel erger uitgezien. Net zoals alle andere topclubs screenen wij onze spelers voortdurend, maar dat blijkt nog maar eens geen sluitend verhaal te zijn.” Maaseik gaat in afwachting van verder nieuws van Perin wel al op zoek naar een vervanger.

“Op training kunnen we verder met spelers uit onze jeugdploegen, maar omdat we in de A-kern slechts één echte libero hebben, moeten we naar een oplossing zoeken. Maar laat me duidelijk zijn: de gezondheid van Perin komt op de eerste plaats.”

