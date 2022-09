Kristof Duyck (TC De Koddaert): “Fier met het groot aantal geselecteerden voor de Masters in eigen club”

Een babbel met hoofdcoach Kristof Duyck drong zich dus op. Duyck runt samen met Patty Van Acker de tennisschool van TC De Koddaert terwijl Tim De Cock ‘Koddaert +’ onder zijn hoede heeft. “Dat laatste project is bedoeld voor jongeren die dicht aanleunen bij of het niveau van mannen 1 en vrouwen 1 halen”, legt Kristof Duyck gedreven uit. “Vorige week speelden zij een internationaal jeugdtoernooi in Zweden. Een prima leerschool want op die wijze doen ze toch de nodige ervaring op. Het woordje ‘kwaliteit’ staat in onze tenniswerking en -opleiding centraal. Op die manier slagen we er in om onze betere jongeren aan boord te houden. De laatste vijf jaar zijn we qua cijfers betreft de beste leerling van de West-Vlaamse klas. Het meest aantal toernooideelnames, de beste uitslagen en dit zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. We zijn als club dan ook fier op deze resultaten en dit voor het kleine Wijnendaele, waar onze outdoorclub gevestigd is. Wij moeten immers de concurrentie aangaan met tal van clubs uit grote steden en dat is zeker geen sinecure.”

Alert blijven

“Dat kwaliteitslabel primeert ook in onze jeugdopleiding en dat willen we koste wat het wil behouden. De steile opmars van padel is prachtig maar we moeten waakzaam blijven dat dit niet ten koste van de tennissport gaat. Aankomend talent zal er hopelijk altijd zijn maar we mogen geenszins het recreatieve luik van het tennis niet uit het oog verliezen. Zo zagen we deze zomer reeds dat het aantal inschrijvingen in de verschillende jeugdtoernooien dalende lijn ging en dat is toch al een teken aan de wand. We moeten er nu voor zorgen dat we geen ‘gat’ creëren. De huidige positieve cijfers moeten we behouden want het zou spijtig zijn als die dreigen weg te kwijnen.”

Uitkijken naar masters

“Heel wat van onze leden hebben er een schitterend seizoen opzitten en wisten zich te plaatsen voor de masters, die van dinsdag tot en met zondag in onze indoorhall worden afgewerkt. We hebben dan ook de laatste dagen wat extra trainingen indoor op de rol gezet zodat onze geselecteerden goed voorbereid aan de start kunnen komen. Hopelijk kunnen we zondagavond ook het glas heffen op enkele laureaten van TC De Koddaert. “