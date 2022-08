Kristof Dockx combineert koers met wetenschappelijk onderzoek: “De fiets is een leuke uitlaatklep”

Wielrennen elites z/cSporten op een goed niveau en een job als wetenschapper. Het lijkt geen evidente combinatie. Toch slaagt Kristof Dockx erin om beide zaken met elkaar te combineren. De eliterenner zonder contract uit Sint-Katelijne haalt de top tien in de regionale koersen, maar is daarnaast ook aan de slag als onderzoeker.

De negenentwintigjarige Kristof Dockx is een bezige bij. In het weekend verdedigt hij de kleuren van het Stageco Cycling Team. In de week is hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde af als burgerlijk ingenieur en behaalde nadien een bijkomende master en een doctoraat. “Ik werk inderdaad als onderzoeker aan de UA. Mijn werkterrein bestaat erin om stoffen te laten kristalisseren met behulp van laserstralen. Voor een leek is dat misschien ver-van-zijn-bed, maar het komt erop neer dat een stof zuiverder is. De farmaceutische wereld kijkt daar naar uit. Een voorbeeld? Stel een renner komt stevig ten val en heeft een infuus nodig. Door de stof zuiverder te maken, kan men meer van het geneeskundig product toedienen. Een infuus zou dan kunnen vervangen worden door een eenvoudigere inspuiting. Althans dat onderzoek ik.”

Bijzondere trainer

Om een en ander te kunnen combineren werkt Kristof Dockx met een trainer. “Ik word inderdaad sinds het begin van het jaar van nabij begeleid door Vince Gerits. Het leuke is dat Vince tevens mijn ploegmaat is bij Stageco. Die samenwerking klikt goed. Zowel op als naast de fiets trekken we dus met elkaar op. Door zijn schema’s kan ik mijn beroepsactiviteiten en mijn sport goed combineren. Vince weet wat haalbaar is voor mij en past de schema’s aan, indien dat nodig mocht blijken.”

“Wielrennen blijft voor mij een toffe hobby. De fiets is een leuke uitlaatklep. Bij Stageco zit ik wel prima. Het is een familiale club, waar men begrip heeft voor de renners. We weten van elkaar wat we aan elkaar hebben. Het Belgisch kampioenschap bij de elites zonder contract wordt mijn volgende grote koers. Dat wordt eind augustus in Sint-Lievens-Houtem georganiseerd. Er wordt op een glooiend parcours gereden en dat heb ik in principe wel graag.”

