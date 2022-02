Kristof D’Haene weet hoe belangrijk de derby is voor de supporters van KV Kortrijk: “Dit zijn de wedstrijden waarvoor je het doet”

Op 25 september 2021 speelden Zulte Waregem en KV Kortrijk 2-2-gelijk. KVK domineerde de wedstrijd en kwam 0-2 voor, maar na een doelpunt van Ewoud Pletinckx en een - discutabele - strafschop van Jelle Vossen eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. “De twee punten die we daar verloren hebben, willen we recupereren”, opent de linksachter van KVK het gesprek. “We waren veruit de betere ploeg, maar door enkele vervangingen van de vorige coach (Elsner, red.), viel het uit elkaar. We begonnen te twijfelen en trokken in extremis niet aan het langste eind. Maar goed dat is verleden tijd. Zaterdag willen we er staan.”

KVK kon in 2022 nog niet winnen. De troepen van Karim Belhocine snakken naar een overwinning. “Het voetbal dat we op de mat brengen is allesbehalve slecht. Alleen de laatste 70 minuten tegen Beerschot waren echt niet goed. In de openingsfase toonden we wel wat we in onze mars hebben. De wedstrijden tegen Antwerp en STVV waren niet slecht, maar we kregen domme tegendoelpunten om de oren en maakten individuele fouten.”

Badamosi

Veel supporters van KV Kortrijk nemen spits Muhammed Badamosi op de korrel. De boomlange Gambiaan wist in 28 wedstrijden voor KVK nog geen enkele keer raak te treffen. “Hij heeft enkele doelpunten nodig om vertrouwen te kunnen tanken en dan is hij vertrokken. Tegen Antwerp laat hij de netten trillen, maar wordt zijn goal onterecht afgekeurd. We missen natuurlijk Pape Gueye. Hij zorgt voor diepgang en kan de bal goed bijhouden. Moest hij tussen de lijnen staan, hadden we al enkele doelpunten meer gemaakt. Ook KVK-coach Belhocine heeft nog het volste vertrouwen in Badamosi, maar beseft ook dat de afwezigheid van Gueye cruciaal is. “Badamosi werkt hard voor de ploeg, maar heeft soms wat pech. Het klopt dat we Pape (Gueye, red.) missen, want hij is erg belangrijk”, aldus Belhocine.

Uitsupporters

Ook de supporters van Zulte Waregem zijn welkom in het Guldensporenstadion voor de derby. “Ze gaan mij allemaal uitfluiten, maar ik vind dat leuk. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je het doet.”

