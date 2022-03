Kristof D’Haene hoopt dat KV Kortrijk zich kan herpakken: “Nog twee mooie wedstrijden voor de boeg”

Voetbal 1AKVK-aanvoerder Kristof D’Haene moest op 27 februari het veld verlaten. Hij liep in Genk een barst in de rechtervoet op en miste daardoor de wedstrijden tegen Union, Cercle en Standard. Ook in de laatste twee partijen op het veld van KV Mechelen en thuis tegen Anderlecht zal hij er niet bij zijn.

Het is altijd een plezier om Kristof D’Haene te spreken. De linksachter kwam donderdag net terug van de kinesist en had duidelijk hard gewerkt. “Een botje in mijn rechtervoet is gebarsten en dat moet weer helemaal toegroeien” vertelt D’Haene. “Bij de kiné doe ik vooral rompoefeningen en train ik mijn benen, zo zullen ze niet verzwakken. Vandaag ben ik ook voor de eerste keer op de step geweest en alles voelt goed. Ik ga elke dag naar de kiné, maar dat moet ook. Ik wil opnieuw helemaal fit worden. Er is zelfs nog meer heuglijk nieuws, vanaf vandaag mag ik zonder krukken lopen.”

KV Kortrijk begon uitstekend aan het seizoen en leek een plaatsje in de Europe Play-offs af te dwingen, maar na Nieuwjaar pakten de troepen van Belhocine slechts 6 op 33, dramatische cijfers. “Vlak voor de winterstop wonnen we drie matchen op rij en zaten we in een goede flow, maar daarna was het inderdaad niet goed genoeg”, weet de aanvoerder van KVK. “Tegen Eupen en Antwerp verdienden we wel meer, maar we wonnen niet.”

Kortrijk moet zaterdag nog naar Mechelen en ontvangt een week later Anderlecht in het Guldensporenstadion. “We spelen nergens meer voor, maar dat is geen excuus. Het zijn nog twee mooie wedstrijden. We moeten alles geven voor onze supporters. Ik hoop dat we het seizoen met een positieve noot kunnen afsluiten.”

Gueye

De West-Vlamingen kenden heel wat blessureleed dit seizoen. Naast D’Haene liggen ook sterkhouders Selemani en Gueye in de lappenmand. “Pape (Gueye, red.) wordt echt zwaar onderschat. Hij loopt altijd diep en werkt super hard voor de ploeg. Als hij een heel seizoen fit was geweest, hadden we veel meer punten behaald. Ik vind het een topspits. Volgens mij wacht er hem een mooie toekomst.”

Ook over zijn vervanger - op de linksachter - Nayel Mehssatou is D’Haene lovend. “Ik zag meteen dat hij goede voeten heeft. Als je hem volgend seizoen als rechtsachter zet, kan het wel leuk worden. We zijn alle twee aanvallend ingesteld en kunnen een goede voorzet trappen.”

Lees ook: voetbal in 1A