Kristof D’Haene en KV Kortrijk willen tegen STVV opnieuw aan het langste eind trekken: “We zullen vol aan de bak moeten”

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar tegen Seraing mochten de spelers van KV Kortrijk juichen. Ze speelden meer dan een uur met een mannetje minder en kregen een strafschop tegen. Maar de West-Vlamingen toonden mentaliteit en versloegen de Metallo’s met het kleinste verschil. “We schoten niet goed uit de startblokken”, opent D’Haene het gesprek. “We leden te vaak dom balverlies. Gelukkig houdt Marko (Ilic, red.) ons voor de rust recht. Hij is een echte topkeeper. In de tweede helft toonden we karakter en konden we de overwinning over de streep trekken. Die zege was goed voor het vertrouwen en daar moeten we op verder bouwen.”

Dit weekend komt Sint-Truiden op bezoek in het Guldensporenstadion. De troepen van coach Bernd Hollerbach speelden gelijk tegen Union en AA Gent. “We zullen vol aan de bak moeten. Sint-Truiden is een goede ploeg, maar ook wij hebben veel kwaliteit in onze kern. Met Faïz (Selemani, red.) en Radovanovic staan we sterk. Er is zeker nog versterking op komst, maar ik vind dat we nu al een uitstekend elftal hebben. We zijn aan het bouwen en ik zie het wel goedkomen.”

Dessoleil

Met Dorian Dessoleil trok KV Kortrijk onlangs een verdediger met veel ervaring aan. Net als D’Haene kent hij het klappen van de zweep. “Ik kende Dorian niet persoonlijk, maar ik heb al talrijke wedstrijden tegen hem gespeeld. Ik heb bewondering voor hem. Bij Charleroi was hij jarenlang aanvoerder en was het moeilijk om hem te passeren. Het is een uitstekende speler en we verstaan elkaar zowel op als naast het veld.”

Ook die andere centrale verdediger, Tsuyoshi Watanabe, is na een aanpassingsperiode uitgegroeid tot een betrouwbare pion. Tegen Seraing liet de Japanner zelfs de netten trillen. “Hij is uitstekend aan het seizoen begonnen en dat is alleen maar goed voor ons. Hopelijk kan hij op dit elan verdergaan.”

