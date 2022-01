Kristof D’Haene en KV Kortrijk staan voor de weken van de waarheid: “De top acht is ons doel”

Voetbal 1AKV Kortrijk speelde in extremis 2-2 gelijk tegen AA Gent. Aanvoerder Kristof D’Haene was door het dolle heen na de late treffer van Mbayo, maar beseft dat KV Kortrijk voor de weken van de waarheid staat. Met thuiswedstrijden tegen Eupen, Club Brugge Antwerp en STVV en een verplaating naar Charleroi, heeft KVK een lastig programma.

Karim Belhocine kan tegen Eupen opnieuw rekenen op Lucas Rougeaux, Michiel Jonckheere en Eric Ocansey. Zij waren er in de Ghelamco Arena niet bij door een coronabesmetting. Nieuwkomer Alexandre De Bruyn zal nog eventjes moeten wachten op zijn debuut voor KV Kortrijk. De 27-jarige De Bruyn is nog niet honderd procent fit. Ook op sterkhouder Kevin Vandendriessche kan Belhocine geen beroep doen. De Franse middenvelder liep tegen AA Gent een spierscheur in de kuit op en is een kleine maand out. Wie wel van de partij zal zijn tegen de Panda’s, is aanvoerder Kristof D’Haene. De 31-jarige linksachter was door het dolle heen na de late gelijkmaker tegen AA Gent.

“De ontlading was groot”, weet D’Haene te vertellen. “We hebben er blijven in geloven. Het was geen gemakkelijke voorbereiding met al die coronagevallen, maar we hebben professioneel gereageerd als groep. Op een gegeven moment waren alle stafleden besmet en heb ik de training geleid. We hebben hard gewerkt en niet dom gedaan.”

Belangrijke weken

Met Eupen, Charleroi, Club Brugge, Antwerp en STVV speelt KV Kortrijk vijf belangrijke wedstrijden in twee weken tijd. “Dat zijn inderdaad vijf cruciale wedstrijden. Na die duels zal het duidelijk zijn, waar we nog voor spelen. De top acht en het daarbijhorende ticket voor de Europe play-offs is ons doel. Zaterdag zullen we er dan ook alles aandoen om de drie punten thuis te houden, maar het wordt geen walk-over. Eupen is een goede ploeg.”

Met Gilles Dewaele vertrok een sleutelfiguur en een vervanger op de rechtsachter is er nog niet. “Tsuyoshi (Watanabe, red) deed het tegen AA Gent, voor een centrale verdediger, meer dan behoorlijk op die positie. Lucas (Rougeaux, red.) heeft ook al bewezen dat hij daar zijn mannetje kan staan. Ik hoop dat Faïz (Selemani, red) snel terug is. Hij is onze belangrijkste speler.

Clublegende

Op 14 december speelde D’Haene tegen KV Oostende zijn 200ste wedstrijd voor KV Kortrijk. “Ik denk dat ik stilaan tot het rijtje van clublegendes hoor. Het gaat immens snel, maar ik ben blij dat ik hier speel. Ik ben hier geboren en alles voelt hier goed aan. Ik heb nog een contract tot juni 2024 en daarna zien we wel. We bekijken het jaar per jaar.”

Volledig scherm Kristof D'Haene. © Photo News

