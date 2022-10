Kristof D’Haene en KV Kortrijk leggen leider Antwerp over de knie: “Ze hebben ons onderschat”

Na negen overwinningen op een rij heeft Antwerp voor het eerst verloren. Een gretig en goed spelend KV Kortrijk won met 2-1. Aanvoerder Kristof D’Haene was duidelijk door het dolle heen. “Deze overwinning doet enorm veel deugd. Het is verdiend, want we hebben aanvallend voetbal gebracht en kwamen amper in de problemen. De 4-4-2 formatie was een schot in de roos. Ik ben super gelukkig.”

Selemani, Lamkel Zé en Avenatti stonden voor het eerst samen aan de aftrap. “Dat doet veel. Met alle respect voor de andere jongens, maar die drie jongens maken het verschil. Ik denk dat Antwerp ons wat onderschat heeft.”

Avenatti scoorde de 1-0 op aangeven van Lamkel Zé, maar het leek wel of de Kameroener zelf had gescoord. Hij pakte uit met een buikschuiver voor het uitvak en pakte een van de vele naar hem gegooide plastic bekertjes op, zette dat voor zich en sloeg dan even aan het mediteren. “Ik vind niet dat Didier een gele kaart verdiende”, aldus D’Haene. “Hij vroeg uitleg aan de scheidsrechter en kreeg geel - onlogisch. Maar hij is braaf geweest vandaag. (lacht). Deze Didier Lamkel Zé kan KV Kortrijk goed gebruiken. Didier zette deze week iedereen op scherp. We hebben gewonnen voor hem, onszelf en de supporters.”

Geen degradatiestress

D’Haene vindt dat dit KV Kortrijk nooit in de problemen mag komen. “We moeten niet naar het klassement kijken. We speelden vandaag een prima partij en dat moeten we onthouden. Met deze ploeg zakken we niet. We hebben echt een super goede ploeg.

Selemani is fantastisch. Ik versta niet dat hij nog bij Kortrijk zit, maar ik ben er wel blij om. Volgende week trekken we naar Genk en dan spelen we tegen tegenstanders die we zeker moeten aankunnen. Ik kijk nu al uit naar de derby tegen Zulte Waregem.”

