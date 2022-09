Kristof D’Haene en KV Kortrijk krijgen andermaal vier doelpunten om de oren: “Het is simpelweg niet goed genoeg”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKristof D’Haene had zich zijn 200ste wedstrijd in de kleuren van KV Kortrijk ongetwijfeld anders voorgesteld. Tegen Anderlecht verloren de West-Vlamingen met zware 4-1 cijfers. Ook vorige week kregen de troepen van Adnan Custovic vier doelpunten om de oren. De aanvoerder van KV Kortrijk weet dat het dringend beter moet.

KV Kortrijk probeerde gisterenavond wel te voetballen, maar Anderlecht was duidelijk een maatje te groot voor de West-Vlamingen. De recordkampioen won uiteindelijk met 4-1. “Anderlecht speelde ons niet van de mat, maar we maakten nooit echt aanspraak op een punt”, aldus D’Haene. “Ons doelpunt kwam er via een gelukje en gaf ons wat geloof. Maar dan kopt Vertonghen de 3-1 tegen de touwen en dan weet je dat het boeken toe is op Anderlecht.”

Acht tegendoelpunten in twee matchen. Dat zijn hallucinante cijfers en dat beseft onze 32-jarige landgenoot ook. “Het is simpelweg niet goed genoeg momenteel. We zullen de kopjes bij elkaar moeten steken en deze wedstrijd eens goed moeten analyseren. We spelen voorlopig een dramatisch seizoen. Ik weet niet aan wat het ligt. We zullen dat intern eens moeten bespreken, want zo kan het niet verder.”

Na de interlandbreak volgen wedstrijden tegen Antwerp en Genk. Tegen de ongeslagen leider hoopt D’Haene de drie punten thuis te houden. Maar de thuisreputatie is niet meer wat ze geweest is. “Die is inderdaad wat verdwenen, maar wij moeten zorgen dat die terugkomt. Het is een hele mooie uitdaging om Antwerp hun eerste puntenverlies aan te smeren. We hebben nu twee weken de tijd om ons optimaal voor te bereiden.”

Reactie Custovic

KVK-coach Adnan Custovic had er vooraf meer van verwacht, maar hij zag hoe zijn ploeg het onderspit moest delven. “We speelden een goede eerste helft. We gaven weinig weg, maar de 1-0 viel net iets te makkelijk”, weet de Bosniër. “Onze tweede periode was ondermaats. We waren niet alert genoeg op stilstaande fases. De vierde goal viel dan ook nog eens op een hoekschop voor ons. Een efficiënt Anderlecht was gewoon beter dan ons. Dat Ilic zich opnieuw vier keer moest omdraaien? Dat doet pijn. We blijven evenwel strijdvaardig. Dit KV Kortrijk degradeert niet.”

