Kristof D’Haene en KV Kortrijk kijken Standard in de ogen: “Er bestaan geen makkelijke wedstrijden”

De nederlaag op Sint-Truiden zindert nog altijd na bij KV Kortrijk. De Kerels voelen zich namelijk bestolen. Vooral de niet-gefloten strafschopfout op Selemani leidde tot ergernis. “We startten goed aan de wedstrijd en speelden verzorgd voetbal”, opent D’Haene het gesprek. “We verdienden stilaan een doelpunt en dan volgt die strafschopfase. Faïz (Selemani, red.) komt voor de verdediger en die stapt op zijn voet. Dat is duidelijk op de beelden te zien. De VAR laat de fase helemaal links liggen, onbegrijpelijk. Aan de overkant gaat hij wel kijken. Er is contact, maar je ziet dat Kadri zijn voet terugtrekt. Koita loopt er met zijn been tegen. Het is zuur, want STVV heeft geen enkele kans bij elkaar gevoetbald.”

D’Haene was duidelijk teleurgesteld, maar de vleugelverdediger kon gelukkig ook nog lachen. Het was geleden van 6 november (een wedstrijd op Oostende, red.) dat hij nog eens 90 minuten tussen de lijnen stond. “Ik ben wat stijf door het kunstgras, maar op zich voel ik me wel goed. Ik ben tevreden over mijn eigen prestatie, maar het is enorm jammer dat we met lege handen achterblijven.”

Standard

Zondagavond trekt KVK naar de heksenketel van Sclessin. Een week later ontvangen de troepen van Bernd Storck recordkampioen Anderlecht in het Guldensporenstadion. “Er bestaan geen makkelijke wedstrijden in de Jupiler Pro League. We moeten zondag opnieuw vol aan de bak, want opgeven staat niet in ons woordenboek.”

Degradatiestress

Door de overwinning van Seraing en het gelijkspel van Eupen neemt de degradatiestress opnieuw wat toe in Zuid-West-Vlaanderen. “Het zijn nog tien wedstrijden. Die bekijken we match per match, om het met een cliché te zeggen. We brengen in momenten goed voetbal op de mat en daar moeten we ons aan optrekken. We hebben zeker en vast voldoende kwaliteit om erin te blijven.”

Volledig scherm © Photo News