Kristof D’Haene en KV Kortrijk gaan kopje-onder tegen Cercle Brugge: “Het was simpelweg niet goed genoeg”

Lotto Volley Liga Maaseik is op zijn hoede voor de match in Leuven: “Het is er nooit gemakke­lijk”

Greenyard Maaseik trekt voor de zesde match in de champions play-off naar Leuven. Met de nodige voorzichtigheid, want de Brabanders bleken in het verleden meer dan eens een heel erg taaie klant. Dat was ook begin maart het geval toen Tuerlinckx en co twee sets pakten in de Steengoed Arena. Het was meteen ook een wake-up call voor de Maaslanders die daarna een foutloos parcours aflegden.