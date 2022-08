Kristof D’Haene en KV Kortrijk gaan de boot in tegen Club Brugge, maar: “We kunnen hierop verder bouwen”

KV Kortrijk verloor verdiend met 2-1 tegen landskampioen Club Brugge, maar via Avenatti en Gueye kwamen ze tot tweemaal toe dichtbij de gelijkmaker. Kristof D’Haene was dan ook wat ontgoocheld na de wedstrijd. “De eerste helft waren zij met voorsprong de betere ploeg, maar de tweede periode was meer in evenwicht”, aldus de 32-jarige Belg. “De laatste pass ontbrak te vaak, maar we hebben getoond dat we kunnen voetballen. Op deze prestatie kunnen we verder bouwen. Maar als je zo aan een wedstrijd begint, weet je dat het moeilijk wordt en zeker op het veld van Club Brugge.”

Samen met Ilic was D’Haene misschien wel de beste man op het veld. “Ik voel mij al een paar weken super goed. Ik ben blij dat ik het team kan helpen. Volgende week moeten we de drie punten thuishouden. Tegen Standard moeten we echt vol aan de bak. Als we aan het langste eind kunnen trekken, schuiven we ook wat op in het klassement.”

De aanvoerder van de Veekaa kwam ook nog even terug op de vreemde rode kaart van Youssef Challouk. “Ik hoop dat hij niet geschorst wordt, want dat zou belachelijk zijn. Radovanovic was er ook nog en Youssef deed volgens mij weinig verkeerd. Ik begrijp het echt niet.”

Avenatti: “Jammer dat Mignolet mijn kopbal kon tegenhouden”

Aanwinst Felipe Avenatti ging normaal aan de aftrap verschijnen, maar hij was niet volledig fit. Uiteindelijk kwam de boomlange spits na 62 minuten het veld op. Hij scoorde ei zo na de gelijkmaker, maar Mignolet kon het leer met zijn vingertoppen nog net over de lat tikken. “Ik ben echt enorm gelukkig dat ik opnieuw een speler van KV Kortrijk ben. Het is jammer dat Mignolet mijn kopbal kon tegenhouden. Het was echt een geweldige redding. Hopelijk kan ik hier mijn carrière herlanceren. KV Kortrijk is echt een fantastische club. Ik zal iedere wedstrijd mijn truitje natmaken en hopelijk kunnen we volgende week de fans een overwinning bezorgen.”

Felipe Avenatti.

