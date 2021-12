Kristof D’Haene en KV Kortrijk bekeren verder: “Ik ben weer helemaal terug”

Mooi voetbal kregen we niet te zien woensdagavond in het Guldensporenstadion, maar toch kende KV Kortrijk geen problemen met KV Oostende. De kustploeg speelde een zwakke partij en mag zijn jonge doelman Schelfhout bedanken. Zonder hem kon de score veel hoger opgelopen zijn en dat beseft ook Kristof D’Haene, die de goalie van KVO na de wedstrijd feliciteerde met zijn puike partij. “Goede match, man”, luidde het. De linksachter en aanvoerder van KVK was duidelijk tevreden na de wedstrijd. “Het doel was om door te stoten en dat is gelukt”, vertelt D’Haene. “De laatste tijd spelen we veel gelijk, maar het voetbal is zeker en vast niet slecht. Soms ontbreekt het geloof in eigen kunnen. We kunnen veel beter dan dat we denken. Tegen Anderlecht spelen we een halfuur met een man meer en als we dan net iets meer geloven in onszelf, dan winnen we die wedstrijd. Maar we verliezen niet en dat is ook belangrijk.”