Kristof De Rho (T1 KME Machelen) voor eerste Zultse derby dit seizoen: “Een makkelijke opdracht? Dat is theorie”

voetbal derde provinciale BDit seizoen zitten de drie Zultse clubs weer in dezelfde reeks. Zondag staat in derde provinciale B een eerste derby op de kalender, een duel tussen leider en hekkensluiter. KME Machelen ontvangt het puntenloze Olsene Sportief.

Machelen, vorig seizoen uit tweede getuimeld, deelt na zeven speeldagen de leidersplaats met KFC Gavere-Asper en VC Nazareth-Eke A. Gijzel-Oosterzele volgt op één punt van het leiderstrio, ESA Bottelare op twee. Dit zullen de vijf clubs zijn die strijden om de eerste periodetitel die over drie speeldagen wordt toegekend. Op papier heeft Machelen dit weekend de makkelijkste opdracht, want Gavere-Asper trekt naar KVC Melle, Nazareth-Eke ontvangt Bottelare en Gijzel-Oosterzele krijgt Latem B op bezoek.

“Dat wij de makkelijkste match hebben, is louter theorie”, waarschuwt trainer Kristof De Rho voor onderschatting. “Een derby is altijd iets speciaals. Vorige zondag hebben we Olsene gescout. Tegen Tenstar Melle hadden ze een punt verdiend. In die ploeg steekt veel karakter. Je ziet resultaat van de aanstelling van Koen De Scheemaeker als trainer. Daardoor waait bij Olsene een andere wind. Bovendien zal Simon Feys, die vorig seizoen bij ons speelde, erop gebrand liggen ons punten afhandig te maken.”

Vier goals per match

Neemt niet weg dat Machelen met 17 op 21 uitstekend aan het seizoen begon. Bovendien vindt het team van trainer De Rho makkelijk de weg naar doel, met gemiddeld net geen vier treffers per negentig minuten. Al trok de 1-7 bij Eendracht Vinkt vorige zondag dat gemiddelde aardig op. “Het gaat beter dan verwacht”, geeft De Rho toe. “De kern is flink vernieuwd. We spelen zonder druk. Niets moet, alles mag. We proberen in de eerste plaats een rustig seizoen te draaien. Krijgen we de kans de eindronde te spelen, gaan we die niet laten liggen. Wat de eerste periode betreft, staan we er goed voor.”

Voor het duel met Olsene blijft Gilles Heyerick out en is aanvoerder Christophe Ost onzeker. In Vinkt haakte hij door een verrekking na twintig minuten af. “We zullen geen risico’s nemen”, benadrukt De Rho. “Christophe is belangrijk voor de ploeg. Hij straalt rust uit, zegt de juiste dingen tegen de jongeren. Ik wil hem niet kwijt zijn voor het drieluik Jong Zulte-Gavere-Asper-Nazareth-Eke van volgende maand.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal