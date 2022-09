Kristof De Baere (SVK Maldegem): “The only way is up”

We vermoeden dat Kristof De Baere, doelman van SVK Maldegem, een fan is van Yazz. Tijdens zijn interview laat hij twee keer de meest bekende song van Yazz weerklinken: ‘The Only Way is Up’. Wordt dit het clublied van SVK Maldegem. Als het aan De Baere ligt wel. Hij probeert in ieder geval zicht te krijgen op wat er anders moet.

“Je kent wel dat cliché met die hoek en die klappen. Wel, daar zitten we ergens. We waren zondag zeker niet top, maar we waren wel aan onze beste wedstrijd van het seizoen toe. Ik zag dat de speeltijd verstreken was en dan slik je in de blessuretijd nog twee doelpunten. Balen als een stekker, frustrerend, maar op dinsdag neem je je sportzak en kijk je vooruit. Zo moet dat. En hopen dat je tegen Knesselare de drie punten op zak stopt. The only way is up.”

Team

Maar uiteraard zal Philibert De Vlaeminck dinsdag wel iets te vertellen hebben in de kleedkamer. De Vlaeminck die zowel in de bestuurskamer als in de kleedkamer niet ter discussie staat na de 1 op 12. De Baere weet dat het nu vooral zaak is om niet met de vinger te gaan wijzen. “We hebben open over de wedstrijd in Lovendegem gepraat. Het was zo’n wedstrijd met meerdere kantelmomenten. Fabrice Roels die een strafschop mist, Luigi Cools die een strafschop mist. Maar verliezen deden we als team. Iemand met de vinger wijzen, helpt niemand verder. We snakken naar een overwinning. Zondag trokken we dan wel naar het lokaal, maar een feestje blijft dan wel uit. Logisch. En dan was er ook nog het gegeven dat iedereen wel voelde dat Rob Baecke een zware blessure opliep.”

Focussen op zichzelf

Als het aan De Baere ligt, moet Knesselare het kind van de rekening worden. Stefaan Van Riel zal als nieuwe T1 hopen om een bende leeuwen in het Maurice De Waelestadion te zien. De Baere vindt dat Maldegem vooral moet focussen op zichzelf.“Natuurlijk mogen we een supergemotiveerde tegenstander verwachten dit weekend. Maar we moeten vooral zelf ons niveau opkrikken. Efficiëntie in de zestien, zowel in die van ons als in die van Knesselare, daar draait het om. Het gegeven dat we maar drie keer scoorden, is een bewijs dat we nog ver van onze vorm van vorig jaar verwijderd zijn. Maar je kent vast dat verhaal van die ketchupfles. Dat verhaal hoop ik dat we ook in Maldegem zien. En nogmaals, the only way is up.”