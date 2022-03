Kristof Bloemen wint met Geel topper tegen Berg en Dal: “De honger naar het succes is bijzonder groot”

ASV Geel heeft zaterdagvond in eerste provinciale de veel besproken topper tegen Berg en Dal gewonnen. De Meerhoutse buren kwamen wel op voorsprong via Thijs Van Pol, maar Geel zette, via Thierry Vandermeeren, snel orde op zaken. Halfweg de tweede helft legde Gabriel Alleoni Carvalho, met zijn tweede van de avond, de 3-1 eindstand vast.

In De Leunen, de thuishaven van ASV Geel, heerste zaterdagavond de sfeer van de grote dagen. Het burenduel tussen ASV Geel en Berg en Dal was dan ook de aanhef van een reeks spannende duels in de kop van het klassement. Zowel bij Geel als bij Berg en Dal lopen er spelers rond die een pak ervaring hebben. Ook voor hen zijn dit soort van wedstrijden duels die in de persoonlijke herinneringen een prominente plaats opeisen.

Wil

Kristof Bloemen is, na zijn eerste doortocht acht jaar geleden, aan zijn tweede periode bij Geel bezig. Toen nog in derde nationale. Vandaag is de Limburger mee aan zet om de Geelse droom in eerste provinciale vaste vorm te geven.

“Dat Berg en Dal snel op voorsprong kwam, was een opdoffer”, gaf de inwoner van Bocholt toe. “Op zo’n momenten is het belangrijk om het evenwicht snel te herstellen. Daar zijn we in geslaagd. Persoonlijk vind ik dat de wil om te winnen bij ons groter was. Ons vizier is al een gans seizoen op die eerste plaats gericht. Na dit succes hebben we onszelf een pak vertrouwen cadeau gedaan.”

Luwte

De voorbije maanden waren het vooral Wezel en Berg en Dal die om beurten de eerste plaats afwisselden. Geel keek vanuit de luwte toe. “Het was geen bewuste strategie geweest”, zegt de aanvaller. “Anderzijds kwam het ons misschien goed uit. We mogen niet vergeten dat we in elke periode één punt hebben moeten inleveren. Daarnaast is er nog de uitgestelde wedstrijd in Vosselaar. We hebben nog veel in eigen handen.”

Strijd

Daarmee is de eindstrijd bovenaan het klassement van start gegaan. Naast Geel is leider Wezel, dat met 5-0 won van Zoersel, de andere grote winnaar. Voor Berg en Dal is het een voordeel dat het zondag gastheer is voor Wezel. Na die topper kan de voetbalwereld er weer anders uitzien. Geel moet op bezoek bij Bornem. De rode lantaarn voor wie de overlevingskansen heel miniem zijn geworden.