Kristof Bloemen en ASV Geel blijven geloven in een goede afloop van de titelstrijd: “We denken niet aan eindronde”

Voor de toeschouwers is dit een scenario om van te smullen. Twee ploegen die al maanden verkondigen dat ze kampioen willen spelen, en tot op de laatste speeldag in een sportieve strijd om de hoogste eer verwikkeld zijn. Dat de topper op een puntendeling uitdraaide, zorgde in het Geelse kamp voor een dubbel gevoel. “Met het oog op die laatste wedstrijd was het wikken en wegen”, blikt Kristof Bloemen van ASV Geel nog even op het duel terug. “Voor ons was het belangrijk om niet te verliezen. Ik denk dat dat gevoel bij Wezel eveneens aanwezig was. Daarmee gaat de strijd door. Het gegeven dat de twee onderlinge duels allebei zonder doelpunten eindigde, geeft aan dat het verschil bijzonder klein is. Ik vermoed dat het zondag opnieuw details zullen zijn die zullen beslissen.”

Rekenen op de twaalfde man

ASV Geel is zondagnamiddag gastheer voor Kalmthout, één van de vijf ploegen die degradeert. De bezoekers kunnen vrank en vrij hun kans gaan. “In deze situatie hebben wij ons lot niet meer in eigen handen”, zegt de Limburgse middenvelder. “Onze taak is in eerste instantie om de drie punten thuis te houden. Vanaf dat moment zijn we afhankelijk van het resultaat van Wezel op het veld van Ternesse.”

Vraag is of de spelers tijdens de wedstrijd op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen die zich in Wommelgem afspelen. “Ik denk dat we daar niet beter van worden. We moeten ons voornamelijk op de eigen prestatie concentreren. Net als vorige week, toen meer dan 1000 Geelse aanhangers de wedstrijd tegen Wezel meemaakten, zullen we opnieuw op onze twaalfde man kunnen rekenen. Moest het mislopen, is er nog de eindronde. Maar daar denken we op dit moment niet aan.”

